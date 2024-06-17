У Швейцарії завершився Саміт миру. Фінальне комюніке містило три з десяти пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Його підтримали 80 із 92 країн, які прибули на зустріч. Документ вимагає продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну військовополоненими між Україною та Росією.

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Під тиском Москви і Пекіну, жодна з країн БРІКС не підтримала фінальне комюніке. Зеленський каже, що до нього згодом можуть приєднатися інші країни.

LIGA.net збирала коротко, що про це писали у світових ЗМІ.

Bloomberg: "Саміт миру вдарився об стіну Глобального Півдня"

Зеленський повертається в Київ з $53,5 млрд допомоги, новими гарантіями безпеки від США та зобов’язаннями допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури, пише Bloomberg.

Але зустріч у Швейцарії, яка зібрала близько 100 країн і організацій, не змогла реалізувати його прагнення розширити міжнародну підтримку. Від підписання документа відмовилися Індія, Бразилія та ПАР.

Виступ Зеленського на саміті у Швейцарії (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Неспроможність привернути Глобальний Південь свідчить, що Росія залишається далекою від ізоляції, і Україна найбільше сподівається на допомогу Заходу. Його підтримка важлива, але для глобального альянсу її замало.

Цього місяця Зеленський об’їхав світ, готуючись до саміту. Літав в Сінгапур, щоб залучити країни Азії до звинувачень Китаю у підриві зусиль і співпраці з Москвою. Він був у Катарі та Саудівській Аравії. На конференції з реконструкції в Берліні та саміті G7 в Італії зміцнив підтримку західних партнерів, але не Глобального Півдня.

Кульмінацією стала зустріч у Люцерні й комюніке на 500 слів, яке скоротили, щоб зосередитися на трьох пунктах із 10 формули миру Зеленського і зменшити амбіції, щоб дістати максимальну підтримку світу. Проте підписалися лише 83 делегати.

Утрималася Саудівська Аравія. Візит Зеленського в королівство минулого тижня, щоб отримати підтримку наслідного принца Мухаммеда бін Салмана, здавалося, приніс плоди, коли Ер-Ріяд відправив главу МЗС, принца Фейсала бін Фархана.

Зеленський на саміті у Швейцарії (Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Але підпису саудитів не було, і про другу зустріч не згадувалося в тексті комюніке. На пленарному засіданні дипломат королівства заявив, що Київ має бути готовий піти на "важкий компроміс", щоб покласти край війні.

Це було попередження, яке повторило подібні погляди Глобального Півдня. Делегат від Індії Паван Капур сказав, що тільки варіанти, "прийнятні для обох сторін", можуть привести до миру.

Зеленський назвав саміт "великим успіхом" і упевнений, що деякі країни, які не підписали, підпишуть комюніке після консультацій зі своїми урядами.

Значною мірою стриманість БРІКС можна пояснити тиском Росії, яка обіцяє дешеві енергоносії, зброю та корисні голоси в ООН, каже аналітик European Council on Foreign Relations Каміль Гранд.

"Росіяни зуміли розрекламувати себе як спадкоємців СРСР у відносинах із Латинською Америкою, Африкою, Азією, граючи на ідеології неприєднання", – каже Гранд.

Це може посилити тиск на Зеленського, щоб він пішов на поступки. Країни поза Заходом дали зрозуміти, що жоден форум, покликаний створити умови для миру, не спрацює без Росії. Китай і Бразилія висунули план миру, який передбачає участь обох сторін війни.

Путін додав тривоги за день до саміту, висунувши свіжий набір вимог – закликав Київ вивести війська з чотирьох українських областей, частково окупованих його армією, як умову для переговорів. Західні лідери та Київ заперечили такий абсурдний ультиматум.

"Жодна країна не прийме ці обурливі умови", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

The Financial Times: "Саміт підтримує Україну, але дехто утримався"

Україна отримала підтримку на саміті щодо своєї територіальної цілісності та частково свого бачення припинення вторгнення Росії, але великі країни, включаючи Індію, Бразилію і ПАР, відмовилися підписати фінальний документ, пише The Financial Times.

Спільну заяву у неділю підписали 80 із 92 країн, які взяли участь у саміті. Вони підписалися під тим, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав стане основою" для вирішення війни з Росією.

Кількість учасників виглядала винятковою для України. Рішення не підтримувати документ від ключових країн, серед яких Саудівська Аравія й ОАЕ, відображало вплив Росії.

Росію на саміт не запросили. Китай, головний спонсор російської військової економіки, відмовився від участі, посилаючись на відсутність Москви.

Зеленський наприкінці саміту заявив, що "без територіальної цілісності не буде міцного миру".

Виступ Зеленського на саміті у Швейцарії (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

У документі міститься заклик до безпечної експлуатації Запорізької АЕС, окупованої Росією, "під повним суверенним контролем України".

Також йдеться про повний обмін військовополоненими і повернення з РФ депортованих українців. Також сказано, що продовольчу безпеку "не можна використовувати як зброю", а український експорт продовольства має "забезпечуватися безпечно та вільно".

Незрозуміло, як Україна збирається заручитися підтримкою решти семи пунктів свого мирного плану, в яких йдеться про виведення російських військ, репарації та переслідування військових злочинців.

Україна заявила, що хоче представити план представнику Росії на другому й останньому саміті, підготовка до якого, за словами Зеленського, триватиме "місяці, а не роки".

The Telegraph: "До миру в Україні ще багато місяців"

Мирна конференція без участі головної сторони війни, здавалося б, не має одного з найважливіших інгредієнтів для її припинення. Саміт у Швейцарії зібрав представників десятків країн, за винятком росіян, пише The Telegraph.

Зеленський сказав, що росіян не запросили, бо якби "Росія була зацікавлена ​​в мирі, війни б не було". Хоча це правда, така риторика не покладе край катастрофі. Готовність РФ прийняти будь-які умови миру, які пропонуються, одного дня стане критичною.

Саміт був проксі-початком переговорів між Києвом та Москвою, але сторони були далеко одна від одної. Не можна вважати, що Захід дозволив агресії Росії завершитися успіхом. Але він відмовляє Києву в зброї та ресурсах, необхідних для перемоги, що призводить до глухого кута та жорстокого виснаження.

Саміт у Швейцарії (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Була надія, що Путін визнає силу та розмах коаліції проти нього та буде змушений поступитися. Але він не демонструє жодних ознак цього і навіть вимагає територій, якими не володіє, в обмін лише на припинення вогню, не кажучи про остаточну угоду.

Фінансові кроки, включно з наданням Україні позики на $50 млрд коштом запозичень під конфісковані російські активи, посилюють тиск на Росію.

Декларація саміту, в якій війна названа війною, зосередилася на таких речах, як безпека ядерної енергетики і експорт продовольства через Чорне море. Її підтримали не всі – утрималися Саудівська Аравія, Індія та ПАР.

Зеленський планує ще один саміт, можливо, в Саудівській Аравії, на якому зможуть "зафіксувати справжнє закінчення війни". Але реальність така, що нічого не станеться до виборів у США в листопаді. Це лише початок тривалого, болісного і важкого процесу пошуку шляхів до миру.