Война с Богом. Как Россия совершает церковную оккупацию на захваченных территориях

Под лозунгами о "десатанизации" Украины российские оккупанты объявили войну Богу. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с исследованием Института религиозных свобод (ИРС). Правозащитникам удалось задокументировать десятки фактов пыток и убийств священнослужителей. Репрессии по отношению к представителям разных конфессий продолжаются на всех оккупированных территориях.

В конце сентября на конференции ОБСЕ в Варшаве украинские представители ИРС обнародовали около 20 случаев незаконного лишения свободы религиозных деятелей со стороны российских военных на временно контролируемых или оккупированных территориях. Аресты священников сопровождались пытками, попытками изнасилования, угрозами расправы над членами семьи.

За последние два месяца картина стала еще ужаснее: открылись двери пыточных в освобожденных городах и селах Харьковской и Херсонской областей. О том, каково это – оставаться священником ПЦУ в оккупированном Херсоне, мы уже писали.

Сегодня можно сказать, что в этом городе мучениками за веру стали не только православные, но и мусульмане. Еще один свежий тренд – рейдерские захваты имущества протестантских общин. LIGA.net попыталась разобраться, как происходит церковная оккупация и что общего у церковных приспешников путинизма и псевдохристиан фашистской Германии.

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Разрушения и репрессии

Карта разрушенных россиянами храмов, кладбищ и культовых сооружений охватывает почти всю территорию Украины. Многие религиозные общины в условиях оккупации вынуждены были либо прекратить свое существование, либо уйти в подполье.

Многие общины остались без собственности: церкви и молитвенные дома оккупационные власти используют для своих нужд. Был случай, когда российские военные превратили часовню в туалет. Но чаще храмы и молитвенные дома перепрофилируют под казармы, офисы или спортзалы.

Некоторые конфессии и религиозные направления, действующие легально в Украине (как и в большинстве стран мира), в России считаются экстремистскими организациями. В частности, Свидетели Иеговы или исламское движение Хизб ут-Тахрир. На оккупированных территориях представителей этих организаций ждет "десатанизация" (никто не знает, что означает этот термин). Представителей других религиозных общин оккупанты заставляют перерегистрироваться по российскому законодательству.

Пастор Церкви адвентистов седьмого дня Валентин Загреба так описывает сегодняшнюю повседневную жизнь верующих в Мариуполе: "Оставшиеся проводят богослужения в полулегальных условиях – по домам небольшими группами. В Мариуполе непонятно какое законодательство действует – то ли РФ, то ли так называемой "ДНР".

В условиях оккупации наибольшей опасности подвергаются священники тех церквей, чья вера связана с национальной идентичностью (ПЦУ, греко-католики), а также протестанты

Пастор рассказывает, что для регистрации общины нужно предоставить список из двадцати человек, постоянно проживающих в Мариуполе (паспорта проверяют на наличие местной "прописки"). Эти основатели не могут уезжать из города надолго или вообще покинуть его. Срок регистрации в законодательстве не прописан. Решения можно ожидать неопределенное время, и, вполне вероятно, этим решением будет отказ в регистрации.

Репрессии в отношении верующих на оккупированных территориях носят системный, но не тотальный характер. Системный, потому что от оккупации и войны страдают представители всех конфессий, в том числе УПЦ (бывшая УПЦ МП). А не тотальный, потому что двери многих храмов разных церквей на оккупированных территориях остаются открытыми.

В условиях оккупации наибольшей опасности подвергаются священники тех церквей, чья вера связана с национальной идентичностью (ПЦУ, греко-католики). А также протестанты разных деноминаций, поскольку их особенность – активная жизненная позиция. Творить добрые дела на глазах оккупантов крайне опасно. И это не риторика – так было, начиная с 2014 года.

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История вопроса

Преследования протестантов на оккупированных территориях начались восемь лет назад. Одно из самых резонансных преступлений подельников Игоря Гиркина – зверское убийство четырех пятидесятников – служителей церкви "Преображение Господне" в Славянске в мае 2014 года.

Преступление было похоже на типичный разбой. Во время воскресной службы в молитвенный зал вошли террористы, сорвали собрание, вывели дьяконов. Террористы присвоили автомобили дьяконов, а их владельцев сожгли на следующую ночь, перед смертью их пытали.

Террористы присвоили автомобили дьяконов, а их владельцев сожгли на следующую ночь после пыток

С тех пор случаев пыток и преследований протестантов было так много, что о них можно написать книгу. Но именно групповое убийство в Славянске стало знаковым событием, началом преследований по религиозному признаку, которые продолжались в течение восьми лет и приобрели новые масштабы после 24 февраля.

Тогда, в мае 2014-го, какого-либо обвинения террористы не выдвигали. Их раздражала активная жизненная позиция протестантов, которые на собственном транспорте эвакуировали из оккупированного города тысячи славянцев, спасали от голодной смерти пожилых людей и больных. Во время незаконных задержаний "православные воины" Гиркина говорили пасторам что-то вроде: "Вы – американская церковь, американцы – наши враги, значит, вы – наши враги".

По оценочным данным, в России проживает около 3 млн протестантов (это как две Чечни). Теоретически, реакция евангелических христиан России могла бы привести к общественному резонансу. О судьбах украинских протестантов они не могли и не могут не знать. Но находят ли все эти события отклик в сердцах русских братьев и сестер? Ответ будет сложным.

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Псевдомиссионерский десант

В конце августа в Мариуполе произошло малозаметное событие. В разрушенный город въехала небольшая группа пасторов из русского Ярославля, которые привезли для местных детей 50 ранцев со школьными наборами. Чуть позже выяснилось, что в Мариуполе открылось представительство Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) – церковь русских пятидесятников "Сердце Давида".

Сегодня в распоряжении российских миссионеров есть реабилитационный центр, фермерское хозяйство и другое имущество. Ни на сайте РОСХВЕ, ни на сайте "Сердца Давида" невозможно найти информацию о происхождении этого имущества. А также о том, что произошло с украинскими пасторами-пятидесятниками, ранее служившими в Мариуполе.

В разрушенный город въехала небольшая группа пасторов из русского Ярославля, которые привезли для местных детей 50 ранцев со школьными наборами

Однако есть намеки на то, что все это создано усилиями российских волонтеров: "Заместитель Начальствующего епископа РОСХВЕ в Центральном федеральном округе, старший пастор "Церкви Божией" города Ярославль, епископ Андрей Дириенко отметил, что при формировании пакета помощи было важно "отправить не только рыбу, и удочку", помочь людям в развитии как служения, так и хозяйственной деятельности".

Или такое: "Благодаря помощи российских христиан, пастор Виталий с подопечными могут увереннее смотреть в будущее, ведь им также передали средства для заготовки дров и угля на зиму, а также фонд для развития подсобного хозяйства, в том числе для закупки посевного материала и птенцов. разведения".

Однажды украинский капеллан Геннадий Мохненко листал ленту христианских новостей и натолкнулся на статьи о благодеянии миссионеров из Ярославля. Присмотрелся к иллюстрациям и увидел свой дом, реабилитационный центр и приусадебное хозяйство, которые своими руками строила его большая семья – капеллан отец 38 детей.

Пастор Геннадий Мохненко – известная фигура среди протестантов постсоветского пространства. Он основатель и руководитель крупнейшего на территории бывшего Советского Союза детского реабилитационного центра "Республика Пилигрим", благотворительного проекта "Маленькая мама", сети реабилитационных центров для взрослых и хосписа в Мариуполе.

Только через "Республику Пилигрим" прошло 4500 бездомных детей и подростков. У пастора трое биологических детей (теперь уже двое – дочь погибла в Мариуполе от выстрела российского танка). Остальные – усыновленные бездомные. Несколько взрослых сыновей пошли по стопам отца – стали пасторами.

У пастора не было иллюзий по поводу того, возможна ли полномасштабная война

Костяк церковной общины Геннадия Мохненко к 24 февраля составлял около 700 человек. У пастора не было иллюзий по поводу того, возможна ли полномасштабная война. Поэтому община построила одно из самых больших в городе бомбоубежищ. "Это было полностью оборудованное помещение, бомбоубежище класса люкс, благодаря которому удалось спасти тысячи людей", – вспоминает священник.

После 24 февраля некоторые из членов общины стали защитниками Азовстали, прошли через плен. Некоторые занимались волонтерской деятельностью. Один из сыновей пастора организовал массовую эвакуацию горожан. Его машина двигалась по минным полям, обозначая путь эвакуационным колоннам. В результате было спасено 7500 жителей города.

Другой водитель-волонтер из мариупольских пятидесятников попал в плен, в течении 40 дней подвергался пыткам. За восемь месяцев войны пастор потерял многих родных, друзей и членов общины. И продолжает терять. Восемь его сыновей защищают Украину в рядах ВСУ. Трое – капелланы.

Что чувствовал украинский священник, прочитав новости о российских коллегах?

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Религиозная оккупация

"Это какая-то животная безнравственность, – говорит Геннадий Мохненко. – Они обставляют рейдерский захват как благодеяние… В чем благодеяние? В том, что они привезли 50 школьных наборов в город, где погибли около 100 000 человек? И рассказывают о плохих нацистах, которые здесь все разрушили, а они отстраивают… Подгребли под себя наши здания, фотографируются на фоне нашей фермы? Нет слов, просто нет слов".

У нас есть основания полагать, что рейдерский захват имущества мариупольских пятидесятников – не случайность и не просто частная инициатива ярославльского епископа Андрея Дириенко. Это часть путинской религиозной политики на оккупированных территориях. Ее суть – в подчинении местных религиозных организаций лояльным российским властям деятелям.

Это какая-то животная безнравственность, они обставляют рейдерский захват как благодеяние…

Иногда эта политика внедряется мягко, поскольку местные церковники сами идут на сотрудничество с оккупантами. В первую очередь, это касается епископата УПЦ (бывшая УПЦ МП). Яркий пример – открыто перешедший на сторону оккупантов митрополит УПЦ Изюмский и Купянский Елисей.

Иногда – огнем и мечом. Имаму крымско-татарской религиозной общины Рустему Асанову пришлось пройти сквозь херсонские пыточные. Российские военные настоятельно советовали ему начать сотрудничество с Духовным управлением мусульман Крыма (в Симферополе), которое в 2014 году перешло на сторону России. Советы сопровождались избиением, затягиванием мешка на голове и другими пытками.

В случае имама "советы" не сработали – Рустему Асанову удалось обмануть мучителей и впоследствии перебраться на подконтрольную Украине территорию. Бежать приходится многим священнослужителям. На их место оккупанты способны высадить "религиозный десант" на любой вкус.

Бежать приходится многим священнослужителям. На их место оккупанты способны взорвать "религиозный десант" на любой вкус

При администрации президента РФ действует Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, состоящий из представителей всех религий России. На одном из заседаний этого совета выступил представитель русских христиан веры евангельской, управляющий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский. Который не просто поддержал полномасштабное вторжение, а заявил, цитируем, "что другой возможности защитить правду у нас сегодня нет".

Для каждой категории украинских верующих у оккупантов есть то или иное идеологическое оружие или лояльный Кремлю церковный деятель. В частности, для православных – это еретическая доктрина русского мира и ее многочисленные сторонники.

Но особенно интересно наблюдать за тем, как зло маскируется добром на примере российских протестантов. Тот путь, который они проходят сейчас, до мелочей напоминает то, что происходило с протестантскими общинами Германии во время Второй мировой войны.

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Это уже было

После прихода Гитлера к власти нацистский режим "упорядочивает" религиозную жизнь немецких протестантов – создается надцерковное объединение "Евангелическая церковь немецкой нации" во главе с рейхсепископом, ориентированным на правящую партию – НСДП.

Торжественные церковные собрания украшаются нацистской символикой и напоминают партийные съезды. Теологи Евангелической церкви немецкой нации пытаются теоретически обосновать политику нацистов, а пасторы призывают сплотиться вокруг Гитлера.

Тогда же, в 1933 году, пастор Мартин Нимеллер, теолог Дитрих Бонхеффер и ряд других священников и богословов создают альтернативное христианское движение – Исповедующую церковь. Согласно их декларации, церковь не может быть средством внедрения нацистской политики, а существует ради проповеди Христа.

Значительная часть членов Исповедующей церкви не афишировали свои взгляды и действовали подпольно или спорадически: укрывали евреев (судья Лотар Крейсиг), устраивали единичные акции протеста против геноцида (Элизабет Шмиц) или участвовали в сопротивлении (Дитрих Бонхеффер).

Труды теолога Бонхеффера стали широко известны уже после Второй мировой войны. За свою недолгую жизнь (39 лет) он успел написать шесть томов. Часть его христианского подвига заключалась в том, чтобы называть вещи своими именами. В своих трудах он называет Гитлера антихристом и считает своим долгом борьбу с ним.

Попытка убийства тирана является делом христианского послушания

По его мнению, попытка убийства тирана является делом христианского послушания (труд "Сопротивление и покорность"). Дитрих Бонхеффер – участник антинацистского заговора. Был арестован в 1943 году и повешен 9 апреля 1945 года в концлагере Флоссенбюрг, за две недели до освобождения лагеря американцами.

А теперь вернемся к современной России. Частично роль "Евангелической церкви германской нации" в рашистской версии исполняет РОСХВЕ во главе с Сергеем Раховским. Теологи РОСХВЕ пытаются обосновать политику рашистов. Войну России против Украины сам Ряховский оправдывает движением любви.

Войну России против Украины Ряховский оправдывает "движением любви"

Не так давно в провинциальных глубинах русского протестантизма начали появляться более фундаментальные теории. В частности, магистр богословия из Самары Алексей Прокопенко опубликовал статью, суть которой, если коротко, можно сформулировать так: украинские протестанты, сопротивляющиеся оккупантам – еретики.

Пасторы РОСХВЕ призывают объединяться вокруг российского флага. Заместитель Ряховского в РОСХВЕ, уже известный нам ярославльский епископ Дириенко, в своих проповедях радуется мобилизации и подчеркивает, что "собирать войско это право царя".

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Что дальше

Последняя интрига: появится ли в тех же провинциальных глубинах Исповедующая церковь с русским Дитрихом Бонхеффером? Украинский пятидесятник Геннадий Мохненко высказывается по этому поводу осторожно: "В России есть пасторы, которые называют вещи своими именами". Но не перечисляет их. Возможно, чтобы лишний раз не подвергать опасности.

Очевидно одно. Объявляющий войну Богу, обречен разделить участь Гитлера и его рейхсепископов.

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