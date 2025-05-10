Взойти на свой Эверест. Татьяна Яловчак покорила семь вершин и водит в горы ветеранов

Татьяне Яловчак 45 лет. Она стала первой украинкой, покорившей семь самых высоких вершин планеты. Переплыла Босфор. Имеет четыре высших образования, написала книгу "Покори свой Эверест". Работает мотивационным спикером и коучем. Ей осталось подняться только на один вулкан, чтобы завершить программу восхождения на семь высших вулканов Земли на семи материках. Эта программа новая: ее в 2011 году начал ученый Амар Андалкар, отметив на карте нужные вулканы. Альпинистам идея пришлась по душе.

LIGA.net пообщалась с Татьяной и узнала, как это – покорить семь самых высоких вершин планеты, преодолеть свой личный Эверест и начать водить в горы ветеранов с ампутациями.

"Нет" – это не всегда "нет"

Она не мечтала об этом. Выросла в Селидово, училась на экономиста в Донецке. Открыла свою турфирму. Весной 2014 года сложила в чемодан летнюю одежду для отдыха, но из отпуска в свой дом возле донецкого аэропорта уже не вернулась. Тогда там уже были русские военные. Оправившись, спросила себя: что дальше? Потеряла все. Надо было начинать заново. А что если… Покорить Эверест?

Сейчас Татьяна водит в горы ветеранов с ампутациями. Она ставит перед собой новую цель уже тогда, когда еще завершает предыдущее достижение. Ведь когда, если не сейчас.

"Кем я хотела стать в детстве? Хм... Знаете, не вспомню. Но точно не хотела быть поваром. Мое детство прошло в городе Селидово, папа работал шахтером и водителем, мама – поваром в школе, – вспоминает Татьяна. – Каждое утро мама просыпалась в четыре, чтобы успеть испечь пирожки на 1200 детей. Домой возвращалась очень усталой и занималась домашними делами. Мне всегда было ее так жалко! Как-то пирожки выпали на нее из раскаленной духовки, и мама получила сильные ожоги, несколько недель не могла ничего делать. Я хотела жить по-другому".

Татьяна вспоминает, как ее детство в Донецкой области повлияло на выбор во взрослой жизни: "В нашем Селидово было так: ты либо связываешь свою жизнь с алкоголем и наркотиками, либо со спортом. Думаю, мне повезло: мой старший на семь лет брат – боксер, поэтому я росла в спортивной атмосфере. Моя учительница рисования практиковала обливания холодной водой. Мне стало интересно, и она научила меня. Родители не мешали самостоятельно развиваться: лишь бы я не швендяла где-то за гаражами. Мы – поколение, которое росло с ключом на шее...".

Фото: личный архив Татьяны Яловчак

Полезная привычка прижилась. Сейчас Татьяна каждый день начинает свое утро с ледяной воды. Именно обливание стало поводом для первого путешествия в детстве:

"Моя учительница собралась ехать на конференцию по обливанию в большой город. Говорит, давай, поехали со мной, – рассказывает Татьяна. – Я была уверена, что родители отпустят. Но должна была спросить папу, а папа: "нет". Вечером переспрашиваю и снова слышу категорический отказ. Не сплю всю ночь. Это должно было быть мое первое путешествие, понимаете? Я так хотела поехать! Утром слышу, как он бреется электробритвой, берет одеколон, растирает ладонями его по щекам. Идет на кухню, делает бутерброд: хлеб после этого всегда пахнул одеколоном. Допивает чай, выходит в подъезд, и я спрашиваю еще раз, но снова: "Я сказал нет!". И я кричу ему вдогонку: "А я все равно поеду!" Слышу: "Делай, что хочешь".

Эта поездка прошла невероятно. И именно тогда Татьяна поняла: "нет" – не всегда означает "нет". "Все может измениться, – говорит Татьяна. – Папы уже давно нет с нами. Но высоко в горах, когда невероятно трудно идти, я представляю, что он со мной. Помогает нести рюкзак".

Переезд в Киев, новая жизнь и горы

После окончания школы Татьяне стало тесно в Селидово. Она поступила на экономический факультет в Донецк и переехала туда. Параллельно работала в тревел-агентстве. Впоследствии открыла собственный туристический бизнес, и он стал успешным.

Казалось, что в жизни все хорошо: квартира и дом в Донецке, два участка земли в Крыму. Весной 2014-го собиралась в отпуск на Маврикий: положила в чемодан парео, купальники и поехала на вокзал.

"А там дети плачут, женщины прощаются с мужчинами – я не очень понимала, что происходит, – вспоминает Татьяна. – Села на последний поезд из Донецка. Тогда, конечно, не знала об этом. Думала, что когда вернусь, уже все уляжется. Я много работала и не обращла внимания на новости, думала, что россиянам не удастся захватить Донецк. Но за это время россияне зашли в город и оккупировали его. А 14 июня я приземлилась в аэропорту "Борисполь". Вокруг был хаос. Вдруг звонит знакомый: "Яловчак, что там у вас в Донецке происходит?" А я ему: "Я не там, стою в аэропорту, не знаю, как добраться домой". Говорит: "Стой. Сейчас я тебя заберу".

Несколько месяцев Татьяна жила у подруги в Киеве: жилье "донецким" тогда сдавали неохотно. В конце концов ей удалось снять квартиру, но новая жизнь все не начиналась:

"Это был очень тяжелый период, – рассказывает Татьяна. – Я осталась наедине с собой. Чем заниматься? Что делать дальше? Я даже прыгнула с парашютом, чтобы почувствовать себя. И вдруг подумала: может, пойти на Эверест? Спорт был в моей жизни всегда, но горы появились не сразу. Помню, в детстве ездили в Крым к бабушке на картошку, и я заглядывалась на ребят с рюкзаками, гитарами. Они были такие свободные, их глаза горели! Сама я только в 2011 году впервые пошла в горы. Поехала вместе с друзьями в Перу на 21 день. Пять из них – было восхождение на Мачу-Пикчу".

Покорить Эверест

У Татьяны совсем не было опыта восхождения в горы, а тут их сразу привезли на высоту 3300 метров. Сразу началась горная болезнь: "Я успела забежать в номер, сесть на унитаз и взять в руки мусорный пакет. Думала, что меня оставят и пойдут на маршрут сами. Но в четыре утра мы все вместе вышли. Я шла на силе воли, пересиливая себя. И вечером уже чувствовал себя хорошо. Хотелось ли мне еще так мучиться? Нет. Но хотелось к удивительным людям, которых можно встретить только высоко в горах: исследователей, ученых, рекордсменов".

Тогда еще ни одна украинка не поднималась на Эверест, и Татьяна подумала: может, самое время сделать это – стать первой? Опыт есть, время и желание тоже. Она колебалась, ждала знака, и наконец дождалась:

"Это случилось на парковке. Сильный ливень. Я сижу в машине в отчаянии, потому что потерялась в жизни. Не знаю, что делать дальше. Слушаю радио. Там чтение: отрывок из книги. О том, что иногда нужно выйти из самолета на высоте 3000 метров, перевернуть мир и покорить Эверест. Я подумала: что ж, мне подходит".

Чтобы собрать деньги на экспедицию, Татьяна вышла в публичное пространство: собрала пресс-конференцию. Заявила: иду на Эверест с вышитым рушником и буду первой украинкой, которая гордо станет на вершине:

"Дура, сиди дома, рожай детей!" – вот что я услышала, – вспоминает Татьяна. – Ко мне относились как к блаженной… Спонсора не нашла. Но это был 2016-й: Джамала выиграла Евровидение, взлетела высоко в небо "Мрия". Как это я не поднимусь? Свою злобу я превратила в энергию. Мне нужно было 70 тысяч долларов. Я продала свою квартиру в Донецке и полетела осуществлять мечту".

Татьяна на Эвересте. Фото: личный архив

Откуда такая цифра? Только сам пермит – разрешение от Непала или Китая на восхождение стоит около 15 тысяч долларов. Туроператоры в зависимости от количества услуг сейчас просят от 38 до 160 тысяч долларов. Снаряжение и билеты – еще плюс 10-15 тысяч долларов.

Татьяна вошла в состав международной экспедиции. В то же время еще одна украинка, Ирина Галай, решила подняться на Эверест. Она увидела пресс-конференцию и загорелась идеей стать первой покорительницей Эвереста. Там, где главное выжить, появляется конкуренция:

"Я была в шоке, честно, – рассказывает Татьяна. – Если бы я не афишировала восхождение – она бы, наверное, тоже не пошла. Я поставила все на эту экспедицию. Однако… Уже перед самым выходом на вершину со мной связался мой тренер и попросил пропустить Ирину вперед – на это у нее были личные причины. Гора – не место для соревнований. Поэтому я согласилась и поднялась через сутки после нее".

Экспедиция продолжалась 50 дней и выглядела так: сначала участники 40 дней жили на высоте 5300 метров – в базовом лагере. Постоянно выходили из него на новую высоту для акклиматизации. А потом финальная неделя: выход на гору. 5800 метров – ночевка, 6000 метров – ночевка, 7000 метров – ночевка.

Дальше восхождение продолжилось в высотном костюме: очень теплом комбинезоне и высоких сапогах, рассчитанных на очень низкие температуры. Вооружились кислородными баллонами. Становилось все труднее. Затем были 7800 метров и ночлег в холодной палатке. На следующий день – выход на высоту 8300 метров. Это штурмовой лагерь: самый высокий лагерь, из которого альпинисты выходят на вершину.

"Есть не можешь, о сне и речи нет. Ты сидишь, упираешься ногами в камешек, потому что ровного плато нет, и палатка стоит на склоне, – вспоминает Татьяна. – Ждешь 12 часов ночи и начинается штурм. Такое время выбрано не просто так: это идеальное "окно": рано утром достигаешь вершины и успеваешь спуститься ниже "зоны смерти" в этот же день. Спать хочется сумасшедше, темно, холодно, сложно, но двигаешься к своей мечте. В такие моменты понимешь, что самое главное – это жизнь. Я смогла. Покорила Эверест, развернула рушник. Думала, что сквозь меня пройдет божественный свет, я стану мудрой и волшебной… Но нет. Зато теперь от пережитого кислородного голодания я часто забываю имена".

Семь вершин на семи континентах

На спуске Татьяна решила: не получилось стать первой украинкой здесь – станет первой, которая покорит семь самых высоких вершин семи континентов.

"На спуске гибнет больше альпинистов, потому что не рассчитывают свои силы. Меня шатало, двигалась вяло, нечетко. Хотелось присесть вздремнуть… Но это был бы не сон. Я смотрела на тела тех, кто навсегда остался на склонах и говорила себе: "Соберись, Яловчак, иначе будешь таким же жмуриком." В лагере на высоте 6400 метров я наконец-то сняла носки. Они были влажные от крови: ногти снялись вместе с ними".

Российский Эльбрус Татьяна покорила еще в 2013 году. Африканскую Килиманджаро в 2012-м и Южноамериканскую Аконкагуа в 2015 году. Еще на четыре самые высокие вершины ей удалось подняться за 2017 год.

Фото: личный архив Татьяны Яловчак

"Самой сложной для меня стала гора Денали на Аляске, – вспоминает Татьяна. – Мы две недели не могли начать восхождение, потому что шел снег. Хотя как шел. Выпал весь снег, весь, который мог выпасть! Наконец стало светлее. Мы поднялись на вершину, хотя было максимально сложно. На спуске шли в снегоступах. Постоянно опускали перед собой двухметровый щуп, чтобы разбить лагерь на твердой поверхности, прикрытой снегом. Нашли такое место и присели отдохнуть. Видите картинку? Ночная Аляска после ужасной непогоды в период белых ночей. На склоне нас четверо: я и три парня – только наша команда. И навстречу поднимается группа! Как думаете, кто там? Ирина Галай!.. Да, она хотела и семь вершин первой покорить. Но еще до сих пор этого не сделала".

Помогать ветеранам и преодолевать себя

Счастливая Татьяна получила наконец признание и рекорд Украины. Написала и издала книгу "Покори свой Эверест", где не зовет в горы, а призывает идти к своим мечтам. Стала мотивационным спикером и коучем. После вершин погрузилась в воду: переплыла Босфор. Сейчас завершает программу семи самых высоких вулканов: остался еще один. С началом полномасштабного вторжения личные победы отложила на второй план и работает для одной, общей:

"Много волонтерю, езжу к военным. Очень хочу, чтобы они чувствовали поддержку, – рассказывает Татьяна. – Еще одна моя цель – мотивировать ветеранов с ампутациями жить полноценной жизнью. Я посмотрела документалку о британце с ампутацией выше колена, которому помогли подняться на Эверест. А что у нас? Начала узнавать: никто такого не делает. Значит буду делать я! Конечно, не так высоко. Думала, будет очередь ветеранов с ампутациями пойти в горы... Ни одного желающего. Я обратилась в одну организацию, которая занимается протезированием, в другую: может, кто-то захочет? Нет. Отказы. Случайно встретилась с пиарщиком Третьей штурмовой, пожаловалась. И он меня познакомил с Олегом Шаховым – ветераном с ампутацией кисти руки. Мы решили идти на Казбек".

С ветераном Степаном Коробкиным на Килиманджаро. Фото: личный архив

Спонсоры снова не спешили выделять средства на это. Поддержал проект бизнесмен – хороший знакомый Татьяны. Олег впервые был в горах:

"Ему было очень тяжело. Но он шел не за себя, а за побратимов. Напролом. Говорил: "Я из Третьей штурмовой". И в этом было столько силы! Осенью прошлого года Казбек высотой 5054 метров покорился ему. Дальше мы должны были пойти на Килиманджаро, все было готово. Была дата вылета, но обострилась хроническая болезнь Олега. Обратилась в центр "Титановые": они нашли мне Степана Коробкина. У него высокая ампутация правой руки, у нас – неделя на подготовку. Он никогда не был в горах, но все равно согласился".

Степан поднялся на высоту 5756 метров и установил рекорд Украины: самая высокая вершина, куда поднялся человек с ампутацией.

"Мы были в экспедиции пять дней, – рассказывает Татьяна. – Первые три Степану было плохо: последствия 32-х операций с наркозом. Но он все равно шел".

Сама Татьяна хорошо знает, как трудно восстанавливаться после травм: разрыв связки под коленом. Операция, длительная реабилитация. Полный запрет заниматься спортом. Но Татьяну это не устроило:

"Нельзя ходить в горы, надевать каблуки. Помню, как иду, хромая, и какая-то бабушка смотрит на меня и говорит: "Ой, такая молодая, а уже калека". Я не согласилась. Пошла в бассейн закачивать мышцы. Дальше – длительные пешие прогулки. Через боль, через "не могу" приводила себя в форму. До сих пор люблю долго гулять. Причем без музыки или подкастов: так сложнее. Высоко в горах музыки не будет. Только монотонное движение. Это на самом деле нудно. Но, преодолевая это "нудно", еще раз доказываешь себе: ты можешь все. Но если ты не покоришь свой Эверест, кто-то сделает это за тебя. Кстати, скоро поведу на Эверест бойцов ГУР. Только тсс, об этом пока нельзя рассказывать".