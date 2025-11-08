Історії
"Я не вчився жити без рук, я просто жив". Історія ветерана та TikTok-блогера Євгенія Холодницького
Марія Пунтус
Спеціальна кореспондентка
Реєструйся і слухай
В автомобілі, на водійському сидінні, висить піксельна куртка. Водія звуть Євгеній Холодницький, він керує машиною, не маючи обох рук – їх ампутували після важкого поранення, яке хлопець отримав на війні. Також через поранення у Євгена немає ока, а обидві ноги сильно травмовані. Це не заважає йому бігати 20 км на день, подорожувати та виховувати собаку. Євгеній розповідає про своє "звичайне" життя у блозі у TikTok, де у нього 34 000 підписників.
LIGA.net поспілкувалась із Євгенієм про те, як це – піти добровольцем на війну в 19 років, втратити обидві руки та око, але навчитись жити без допомоги та вести про це блог.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)