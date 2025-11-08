В автомобілі, на водійському сидінні, висить піксельна куртка. Водія звуть Євгеній Холодницький, він керує машиною, не маючи обох рук – їх ампутували після важкого поранення, яке хлопець отримав на війні. Також через поранення у Євгена немає ока, а обидві ноги сильно травмовані. Це не заважає йому бігати 20 км на день, подорожувати та виховувати собаку. Євгеній розповідає про своє "звичайне" життя у блозі у TikTok, де у нього 34 000 підписників.

LIGA.net поспілкувалась із Євгенієм про те, як це – піти добровольцем на війну в 19 років, втратити обидві руки та око, але навчитись жити без допомоги та вести про це блог.