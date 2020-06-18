Що сталося

Ввечері 17 червня на сайті Верховної Ради з’явився офіційний документ: проєкт постанови про призначення ректора Чернігівського державного технологічного університету Сергія Шкарлета новим міністром освіти та науки.

Подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, Шкарлет уже пройшов співбесіду і у прем'єр-міністра, і у президента.

Найбільші "освітянські" громадські організації - Батьки SOS, Освіторія, Смарт освіта, Едкемп Україна та інші - закликали не призначати Шкарлета міністром освіти та науки.

Зранку 18 червня під парламентом зібралися декілька десятки науковців та активістів, які виступали проти такого призначення. Вони навіть влаштували перформанс - "плагіатний паравозик": ніби крали один в одного наукові роботи, і ходили з плакатами проти Сергія Шкарлета.

Річ у тому, що наукова спільнота "Дисергейт" перевірила п’ять наукових робіт кандидата, і всюди виявила плагіат (ознайомитись детальніше можна тут, тут, тут, тут і тут).

Учасники ініціативи написали відкритого листа. Заявляють, що факти академічного плагіату вказують на неспроможність Шкарлета обіймати "бодай якісь управлінські посади в публічних установах". На думку вчених, плагіат є свідченням як нечесності, так і нездатності якісно виконувати інтелектуальну роботу.

Сам Сергій Шкарлет усі звинувачення в плагіаті заперечує.

О 12 годині засідав профільний освітній комітет, куди уже вдруге прийшов співбесідуватися кандидат.

Комітет його вислухав, але думки розділилися. Фактично, комітет не підтримав його на посаду міністра і дав можливість вирішити його долю Верховній Раді.

Саме через відсутність підтримки в комітеті кандидатуру ректора на голосування так і не поставили, розповів LIGA.net депутат Слуги народу на умовах анонімності.

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Але на цьому історія не завершилася. Обізнаний співрозмовник зі "слуг" розповідає, що Офіс Президента розцінив таке рішення комітету як демарш його голови - Сергія Бабака.

"І поставили задачу зняти і замінити на більш лояльну людину. Вже збирали голоси серед членів комітету і фракції, почалася планомірна робота", - розповідає LIGA.net співрозмовник.

У коментарі LIGA.net голова комітету Сергій Бабак розповів, що комітет не зміг ані підтримати, ані не підтримати кандидатуру Сергія Шкарлета. На питання про бажання звільнити його з посади відповів, що не має щодо цього "достовірних даних".

Чому так довго шукали міністра

Відколи Рада у березні цього року відправила у відставку весь уряд Олексія Гончарука, міністерство освіти та науки залишалось безголовим.

В медіа то з’являлися, то зникали кандидатури, президент Володимир Зеленський скаржився журналістам, що ніяк не може знайти достойного кандидата. Мовляв, Бабак знайшов йому "вже шість заступників міністра замість одного міністра".

6 червня на зустрічі з журналістами президент заявив, що неодноразово пропонував це крісло голові профільного освітнього комітету Ради Сергію Бабаку. Але той "відмовляється".

Уже в ті дні говорили про можливе призначення міністром освіти саме ректора з Чернігова.

Звідки взявся Сергій Шкарлет

Сергія Шкарлета порекомендували ректори університетів під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Цю інформацію LIGA.net підтвердив ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков, який був на зустрічі з президентом.

Окрім того, що цю кандидатуру порадили ректори, Сергій Шкарлет ще й особисто сподобався президенту. Про це LIGA.net розповів співрозмовник з ОП.

Шкарлета хотіли поставити міністром освіти ще на початку червня. У розпорядженні LIGA.net є свідчення двох депутатів зі Слуги Народу, що Офіс Президента переконує їх підтримати кандидатуру Шкарлета.

Ексміністерка Ганна Новосад твердила, що Шкарлет мав "шалену підтримку", бо "окремій когорті ректорів дуже потрібен свій зручний міністр, який буде не про якість освіти, а про зручність заради збереження своїх посад. І грошей". Її слова підтверджував й обізнаний співрозмовник LIGA.net, який працює у системі освіти.

3 червня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що того ж тижня буде новий міністр освіти. Тоді ж його співбесідував комітет, однак жодного рішення не ухвалив і кандидатуру на голосування в Раду не виносили.

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Тоді депутатка Інна Совсун, присутня на зустрічі, розповідала, що на засіданні Шкарлет не представив свою програму: по вищій освіті уточнювальні запитання "ще якось відбивав", але не міг чітко висловлюватись по дошкільній, шкільній, професійно-технічній освіті.

Ймовірно, через суспільний резонанс щодо біографії потенційного міністра. Можливо, саме через нього Володимир Зеленський вирішив спеціально поїхати до Чернігова 10 червня, аби подивитися, наскільки Сергій Шкарлет достойний кандидат в міністри і як розвинув свій університет.

Судячи з того, що кандидатуру вніс до Ради прем'єр, побачене Володимиру Зеленському сподобалось.

Хто такий Сергій Шкарлет

Ректор Чернігівського державного технологічного університету. У своєму інтерв’ю 2010 року Сергій Шкарлет, який балотувався тоді в депутати облради від Партії регіонів, заявляв: "Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів".

Міністр освіти та науки при Вікторі Януковичі Дмитро Табачник особисто вручав Сергію Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки".

У 2013 році наказом Віктора Януковича Шкарлета призначили до складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти, за міністра Дмитра Табачника був членом акредитаційної комісії.

Того ж таки грудня 2013 року, коли уже тривала Революція Гідності, ректор ще був у Партії регіонів, до нього звертався обласний штаб з вимогою покинути її лави.

Членкиня освітнього комітету Ради Наталія Піпа в коментарі LIGA.net розповіла, що на питання комітету про членство в Партії регіонів Шкарлет відповів, що "ніколи там не був", але йому "видавали членський квиток".

У період Євромайдану Сергій Шкарлет нібито погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук.

"Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор, але потім домовився зі студентами, які це зробили. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його певний час на свого заступника", - сказав Кухарук.

Згодом, у 2015 році, Сергій Шкарлет балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП). Але програв.

У січні 2020 року його університет придбав за держкошт білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO за більш ніж 1,5 млн грн. Про це 17 червня повідомили депутатка від "Голосу" і членкиня освітнього комітету Ради Наталія Піпа та ексміністерка освіти Ганна Новосад.

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За словами Новосад, з 1 січня цього року МОН запустило нову модель фінансування університетів - за результатами їхньої діяльності. Низка вишів отримали значно більше, аніж мали б за старою системою. Ексміністерка розповідає, що наприкінці січня, коли кожен університет отримав свій новий бюджет, МОН надіслало їм листа. У ньому попросили використати цей плюс у коштах на доплати викладачам.

"Що зробив Сергій Шкарлет? Через 2 тижні купив собі автівку за 60 тисяч доларів за університетський кошт. За державний кошт. Зарплатня у викладачів цього університету "брудними" - 14 210", - відреагувала Ганна Новосад.

То хто все-таки очолить Міносвіти?

Наразі спрогнозувати важко. Один з депутатів припускає, що Сергія Шкарлета уже “збили остаточно” і його не виноситимуть в зал. Але 100% впевненості немає.

Тим паче, що завтра, 19 червня, на порядку денному Верховної Ради є пункт: "Про призначення члена Кабінету Міністрів України".

Оскільки чернігівського ректора називали єдиним кандидатом на посаду, міністерство освіти та науки продовжує залишатись безголовим перед самим початком ЗНО та вступної кампанії до вишів.

LIGA.net телефонувала за коментарем до керівника апарата Офісу Олексія Дніпрова. Він працював заступником міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника, а потім перейшов працювати в Адміністрацію Президента. Працював спочатку з Порошенком, а тепер - із Зеленським. Саме його креатурою вважається Сергій Шкарлет. Наразі Сергій Дніпров не бере слухавки.

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