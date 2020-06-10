Запретить чипировать людей! И еще 57 000 петиций. О чем украинцы просят власть

На минулому тижні на сайті Президента була зареєстрована петиція №22/097854-еп. Її зміст та назва в одному реченні: Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. На 10 червня вона набрала майже 2300 голосів. Нещодавно аналітична платформа VoxUkraine аналізували, як працює інститут петицій в Україні, ми вирішили опублікувати висновки цього дослідження.

9 червня Володимир Зеленський подав законопроєкт про народовладдя, мету якого визначив сам президент - щоб люди могли напряму “давати завдання” владі. 29 серпня минулого року президент вніс до Верховної Ради проєкт змін до Конституції, який мав надати право законодавчої ініціативи народу.

Поки немає ухвалених рішень, у людей є інший інструмент «достукатись» до влади — електронні петиції. Вони вже існують майже п’ять років і тисячі створених петицій підтримали 12,5 млн разів. Які теми турбують українців та як реагують на запити людей органи влади?

ТОП-теми петицій

У 2015 році в Україні почали діяти електронні петиції до парламенту і президента, у 2016 році - до уряду. Відповідним держслужбовцям необхідно відреагувати на петицію, якщо вони отримає мінімум 25 тисяч голосів протягом трьох місяців.

За майже п’ять років президенту подали майже 53 тисячі петицій. Як не дивно, багато прохань у цих петиціях не входять до повноважень президента. Кабміну та Верховній Раді направили звернень значно менше — 2208 та 2093 відповідно. Всі ці петиції підтримали близько 12,5 млн разів.

Під час подачі петиції автору дають можливість обрати одну чи кілька тем звернення (петиції без теми ми класифікували автоматизовано). Найбільше людей цікавить діяльність органів влади, транспорт і зв’язок та соціальний захист (як ми класифікували теми — читайте у розділі “Як ми рахували”). Класичні приклади: зняття недоторканості з народних депутатів, про необхідність роботи електронного квитка у громадському транспорті, підвищення пенсії.

Рис. 1 Розподіл петицій за темами

Джерело: сайти петицій, власні розрахунки

Як часто подають петиції?

Майже одразу після запуску електронних петицій у аудиторії був великий сплеск активності — через 10 днів після запуску, 7 вересня 2015, їх було зареєстровано майже 900. Це рекорд за весь період спостережень.

Загалом за вересень та жовтень того року загалом подали 26% від усіх петицій (сумарно понад 13 500 або в середньому 265 на день). Теми у них були різноманітні, й виділити головну тему неможливо: від надання права голосу переселенцям до розпуску Верховної Ради назавжди. Проте уже в листопаді активність на порталах значно впала — до 54 в середньому на день. Невелика та майже стабільна кількість петицій з того часу спостерігалася аж до початку президентства Зеленського.

Рис. 2 Петиції на часовій лінії

Джерело: сайти петицій, власні розрахунки.

Примітка: кожна точка - це кількість петицій за тиждень; мітки дат - це початок кожного тижня (крім першої мітки - це початок загалом часової лінії

На початок каденції шостого президента припадає новий великий сплеск кількості петицій — протягом місяці після травневої інавгурації щодня в середньому реєстрували 120 петицій, а рекорд був на початку червня — майже 600 петицій за день. Найімовірніше, люди після зміни президента сподівалися, що їх почують. Серед цих петицій також не можна виділити якусь головну тему — вони були як про, наприклад, заборону вирубків лісів у Карпатах, так і про розгляд можливості технічного дефолту.

Вже з липня і до початку карантину активність знову впала до в середньому 48 петицій на день. Черговий сплеск петицій відбувся через коронавірус. Він спостерігався у другій половині березня, і людей в більшості цікавили теми зниження платежів за кредитами, комуналку, контроль за цінами тощо, також пропонувалися боротьбу з поширенням коронавірусу.

Різниця між петиціями часів Порошенка та Зеленського

Три найчастіші теми петицій в обидва періоди незмінні - це діяльність органів влади, транспорт і зв’язок та соцзахист. Під час каденції Порошенка багато уваги було присвячено організації виборів (обмеження права голосувати за певними ознаками, повернення пункту “проти всіх”, електронне голосування та ін.) Багато петицій були присвячені самим петиціям: зобов’язати президента підтримувати більшість петицій, об’єднувати схожі, покращити сайт (щодо цього один автор у заголовку навіть крик душі написав).

Рис. 3 Петиції до двох президентів під час двох великих сплесків

Джерело: сайти петицій, власні розрахунки (час “піків” для Порошенка - 29.08-02.11.2015, для Зеленського - 20.05-27.06.2019)

Серед пікових петицій Зеленському виділяються ті, в яких вимагають його відставку і протилежні петиції - на його підтримку чи скасування петицій про відставку. В теперішнього президента відносно часто просили призначити чи звільнити певних осіб, а також розблокувати російські сайти. Як під час першого, так і під час другого “сплеску” багато петицій були присвячені роботі парламенту - пропонували скоротити кількість депутатів, обмежити кількість депутатських термінів, голосувати за відбитком пальця тощо. Ще одна “одвічна” тема - відповідальність політиків за виконання обіцянок.

Як правило, кожній значущій події присвячено принаймні кілька петицій (наприклад, коронавірус чи засідання тристоронньої контактної групи в Мінську). Однак, петиції, присвячені подіям, в меншості серед загальної кількості. Більшість становлять петиції на “довгострокові” теми.

“Одвічні” теми — скасування чи зменшення податків, ціни на комуналку чи газ. Переважна більшість не були прив'язані до якихось подій, виключення — петиції про закони про працю та про ринок землі (люди просили продовжити мораторій).

Петиції, які набрали необхідні голоси, і реакція президентів на них

З часу роботи електронних петицій лише 86 із них набрали необхідну для розгляду кількість голосів (25 тисяч). Найбільше голосів набрала петиція про відставку Зеленського - понад 60 000 голосів. На другому місці - петиція про скасування розмитнення і акцизу на авто - понад 38 000. На третьому — про вільне користування вогнепальною зброєю - понад 36 000.

Топ-5 петицій за кількістю голосів поданих до Зеленського та Порошенка

Джерело: сайти петицій, власні розрахунки

Найпоширеніша тема петицій, які набрали понад 25 тисяч голосів, стосувалася «захисту традиційних цінностей» — 6 петицій. Три інші популярні теми мали по 3 петиції: зменшити ставку оподаткування авто, питання щодо профтехосвіти та зменшення використання пластикових пакетів.

Серед цих петицій був і своєрідний батл: в одній вимагали від президента Зеленського піти у відставку, а в петиції-відповіді просили скасувати попередню (обидві петиції були подані у травні 2019 року). Президент подякував авторам другої петиції та назвав першу “тролінгом”.

Інший “батл” петицій відбувся у вересні-жовтні 2018 року - до Верховної Ради надійшла петиція про відкликання ліцензій каналів 112 та NewsOne (її комітет підтримав), а трохи згодом до Президента надійшла петиція про незастосування санкцій до цих каналів, яка залишилася без відповіді.

Більшість петицій (40) були частково підтримані (направлення петицій на розгляд до інших органів чи робочих груп, які уповноважені за конкретну сферу), повністю підтримано 23 петиції, не підтримано - 19. Чотири петиції залишаються без відповідей. Три з них подані Порошенку у 2015 та 2018 роках, четверта - подяка Порошенку - була подана у травні 2019 за його президентства і набрала голоси вже тоді, коли президентом став Зеленський. Але він на неї не відповів.

Висновки:

Найбільше петицій подаються до президента - майже 49 тисяч (92% загальної кількості), до парламенту та уряду подано значно менше петицій - по 4%. До Президента часто подають петиції з питань, які не є в його повноваженнях. Але, мабуть, серед українців усе ще сильна віра в “доброго царя”. Найбільше петицій було подано під час перших тижнів роботи електронних петицій до президента і парламенту. Після цього їхня кількість значно зменшилася. На початку каденції Зеленського спостерігався сплеск петицій, проте після кількох тижнів його роботи їхня кількість знизилася, хоча й залишається вищою, ніж в останні роки Порошенка. Можливо, українці вважали, що пряме звернення до нового президента допоможе вирішити їхні проблеми. Частина петицій - це реакція на поточні події. Наприклад, на коронавірус. Набирає необхідні голоси незначна частка петицій - 0,16% (86 із 52 940). 27% цих петицій можна вважати повністю задоволеними органами влади, не підтримані 22%, у відповідях до 47% є повідомлення про прохання до інших органів влади вивчити питання чи створити робочу групу.

Як ми рахували

Дані зібрані із сайтів електронних петицій до парламенту, президента та уряду з 29 серпня 2015 року по 3 квітня 2020 року (якщо вам необхідний масив петицій - звертайтеся на пошту nazarmoshniaha@gmail.com).

Під час подачі петиції автор може обрати одну чи декілька тем, яким відповідає петиція, із запропонованих. Ми звели теми з трьох сайтів до одного набору (таблицю відповідності можете подивитися за посиланням). Одна петиція може відноситися до кількох тем.

Для класифікації тем петицій ми використовували класифікацію з відповідних сайтів.

Про визначення розподілу тем між петиціями, які набрали необхідні голоси, ми власноруч присвоїли теми (для точності розподілу), якщо петиція була “без теми”. Петиції, які мали теми, також переглядалися і в разі необхідності доповнювалися необхідними темами (власні теми не видалялися). Для загального розподілу петицій ми автоматизовано класифікували петиції “без теми” за допомогою методу опорних векторів на основі навчання моделі на петиціях, де уже є теми (точність моделі становить близько 90%).

Парламент також дає відповіді на петиції, які не набрали 25 тисяч голосів, але через їхню велику кількість (1943 відповіді) вони не потрапили до нашого аналізу.

У цій статті ми не давали оцінки петиціям за суттю, а лише аналізували, чи вони підтримані, чи ні. На нашу думку, далеко не всі з петицій, які набрали понад 25 тисяч голосів, варто було б підтримати.

Назар Мошняга, VoxUkraine

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