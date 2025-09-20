Кременчуг – крупный промышленный город на Днепре в Полтавской области. Во время полномасштабного вторжения его часто вспоминают в новостях из-за российских обстрелов. Россияне пытались лишить жителей Кременчуга тепла, света и воды, разбомбили самый большой в городе торговый центр и упорно пытаются уничтожить промышленность.

При этом жизнь здесь продолжается: журналисты ходят на работу, чтобы местные жители были в курсе всех новостей, предпринимательницы пекут хлеб в крафтовых пекарнях, а бывшие военные производят беспилотники. LIGA.net прогулялась улицами Кременчуга и пообщалась с его жителями, чтобы узнать, чем живет город сейчас и как строит свое будущее.