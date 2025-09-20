Кременчук – велике промислове місто на Дніпрі в Полтавській області. Під час повномасштабного вторгнення його часто згадують у новинах через російські обстріли. Росіяни намагались позбавити кременчуківців тепла, світла й води, розбомбили найбільший у місті торговий центр і завзято намагаються знищити промисловість.

Водночас життя тут триває: журналісти ходять на роботу, щоб місцеві знали усі новини, підприємиці печуть хліб у крафтових пекарнях, а колишні військові виробляють безпілотники. LIGA.net пройшлася вулицями Кременчука та поспілкувалась із його мешканцями, щоб дізнатися, чим зараз живе місто і як будує своє майбутнє.