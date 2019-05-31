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31.05.2019, 19:00

10 искажений "Чернобыля". Интервью консультанта сериала за минуту

10 искажений
Мини-сериал Чернобыль (фото - НBO)

Рассказывает сотрудник чернобыльского музея Анна Королевская сайту Йод. Осторожно - спойлеры!

Сериал "Чернобыль" от HBO и Sky возглавил рейтинг лучших сериалов по версии читателей IMDb. Но как он создавался, и что в нем правда, а что - вымысел? Сайт Йод поговорил с заместителем директора по научной работе национального музея "Чернобыль" Анной Королевской. Она была одной из консультантов создателей картины. LIGA.net отобрала из этого разговора самое интересное, и выделила 10 неточностей картины. Осторожно - спойлеры!

Первое - псевдодокументализм. "Фильм заявлен как художественный. Но фамилии у персонажей - реальные. Многие воспринимают его как документальный - и в этом главная опасность".

Второе - стереотипность. "Я несколько лет работала со съемочной группой, пыталась их направить на путь истинный. Но все равно вижу, что не удалось избавиться от тенденциозного западного восприятия советской истории".

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Третье - водолазы выжили. "Они не умерли! Водолазы (так их называют, а на самом деле - инженеры атомной станции) получили не такие большие дозы облучения. Эти люди - Беспалов, Ананенко и Баранов - прошли бассейн-барбатер под реактором, сделали свою работу - открыли задвижки, вышли оттуда и жили после этого".

Четвертое - перебор с кровью. "Они хотели крови, как на войне. Замотать людям головы, руки забинтовать. Я им сразу сказала: "Не вздумайте! Это очень примитивный подход". Да, конечно, где-то кровь действительно была, если человек пострадал от обвала, обломков... Но не в таких масштабах".

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Пятое - героизация. Не только Легасов и Щербина. "40 различных министерств и ведомств участвовали в ликвидации аварии, каждое из них создавало свой оперативный штаб, свою оперативную группу, а регулировала все правительственная комиссия. В ее состав также входили и члены нашего украинского республиканского правительства".

Шестая - не было грузовика. "(Ездил замерять радиацию на станции) БРДМ радиационно-химических войск... Человек, который был в той машине, и сейчас жив. Это офицер, старший лейтенант Киевского полка гражданской обороны Александр Логачев, который с честью выполнил свою работу. Но зрителям показали генерала Пикалова из Москвы (на грузовике), который на самом деле прибыл на ЧАЭС только 27 апреля".

Седьмая - вертолет не падал в реактор. "Это неправда, такого не было в апреле. Действительно упал вертолет, но это произошло уже, когда реактор был закрыт - 2 октября 1986 года. Вертолет, который занимался дезактивацией территории, зацепился лопастями за башенный кран, упал в стену машинного зала и загорелся".

Восьмая - люди в Припяти ночью не гуляли. "Этот момент первой серии меня ошеломил. Авария произошло в 01:23 ночи. И вот в 02:00 ночи показывают на экране, что режимный город живет: дети - танцуют на улице, взрослые - разливают водку в алюминиевые кружки... Наблюдают за столбом дыма на станции. (На самом деле) в 10:00 вечера - все (уже) были по своим квартирам, в 11:00 - все окна в домах (были) темные".

Девятая - шахтеры не были голыми. "Было очень жарко, но шахтеры работали в белых костюмах. В станционных шапочках, куртках и брюках. Им выдавали респираторы-лепестки. Я могу допустить, их они снимали, они висели у них на шеях. Может, кто-то мог куртку расстегнуть, а кто-то снять - молодые, безбашенные. Но обнаженными - нет".

Десятая - хоронили не так. "Процедура похорон была секретной. Американцы звонили мне - это их очень интересовало. Я нашла человека, который занимался организацией похорон пожарных... И он рассказывал, что тело погибшего заворачивали в пленку, затем клали в деревянный гроб, а уже потом - в цинковый, а не свинцовый. А по поводу бетона... Заливали уже потом, не в присутствии родных (как показано в сериале). И не хоронили всех в один день, массово, как там показано".

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Теги: кино, чернобыль, за минуту
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