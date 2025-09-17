Как вы представляете себе украинского предпринимателя 18 века? Если подумали о чумаках, которые возят соль неизвестно куда, или крестьянах, которые гнут спины в поле – это очень упрощенный и обобщенный образ. На самом деле у украинцев существовала незаурядная элита, которая имела мощное политическое влияние, торговала с Европой и устраивала роскошные пиры.

На LIGA.net стартовал уникальный проект "Бизнес забытых предков" – это серия историй о предпринимателях Казацкой эпохи и тогдашнем бизнесе в целом. Так мы стремимся вернуть голос и лицо тем, кого российская империя вычеркнула из нашей памяти, и показать, какой на самом деле была украинская экономическая элита.

Как жили, зарабатывали и тратили наши предки? Смотрите в историческом подкасте на LIGA.net. Гости студии – глава украинского Института национальной памяти Александр Алферов и заведующий отделом "Карпаты" в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Вадим Назаренко.