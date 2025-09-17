Як ви уявляєте собі українського підприємця 18 століття? Якщо подумали про чумаків, які возять сіль невідомо куди, або селян, що гнуть спини в полі – це дуже спрощений і узагальнений образ. Насправді в українців існувала неабияка еліта, яка мала потужний політичний вплив, торгувала з Європою та влаштовувала розкішні бенкети.

На LIGA.net стартував унікальний проєкт "Бізнес забутих предків" – це серія історій про підприємців Козацької доби й тогочасний бізнес загалом. Так ми прагнемо повернути голос і обличчя тим, кого російська імперія викреслила з нашої пам'яті, та показати, якою насправді була українська економічна еліта.

Як жили, заробляли і витрачали наші предки? Дивіться в історичному подкасті на LIGA.net. Гості студії – очільник українського Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров та завідувач відділу "Карпати" у Національному музеї народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко.