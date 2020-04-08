Родительские чаты украинских школьников раскалены до пределы: ругают и хвалят дистанционное обучение; спорят до хритпоты, как в этом году подавать документы школьников-первоклашек, аббитуриентов в профтехучилища, колледжи и университеты; когда и как сдавать ВНО и в каком формате.

LIGA.net задала все эти вопросы И.О. министра образования и науки Любомире Мандзий.

- ВНО и поступление в вузы . У МОН есть два варианта: если карантин завершится в мае-июне, внешнее независимое оценивание пройдет в конце июня или в июле. Если карантин будет до начала августа, ВНО будет в середине августа - начале сентября. Что-то изменится в формате ВНО? Меньше детей в классах, маски?

- Свои действия будем согласовывать с Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом. Для нас важно обеспечить безопасные условия проведения ВНО. В ближайшее время проведем такую ​​консультационную встречу, чтобы понять, какими элементами следует обеспечить проведение тестирования.

- Будут какие-то организационные изменения или мы пока идем по стандартному сценарию?

- Пока мы готовимся к стандартному сценарию проведения ВНО. Но не исключаем возможность изменений, связанных с требованиями безопасности тестирования. Здесь необходимо взаимодействие между МОН и МОЗ.

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- Читатели спрашивают, рассматривает ли МОН вопрос, чтобы для вступления в непрофильные вузы отменить, например, частично литературу и оставить только ВНО по языку.

- Изменения в проведении ВНО могут быть только в сроках проведения. Других изменений в процедуру тестирования вносить не будем.

В середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования выпускники смогут ознакомиться с видеоинструкцией прохождения основных процедур и процессов во время ВНО. Можно будет увидеть тетрадь, которую выпускник получит для заполнения.

Пробное ВНО проведем в зависимости от завершения сроков карантина. Мы рассматривали начало мая, начало июня или начало августа. Важно, чтобы выпускники могли почувствовать атмосферу и были готовы к тому, что их ждет во время ВНО.

- По вашим сценариям, начало обучения смещается на 15 сентября или 2 ноября. Что это значит? В первом варианте мы теряем всего две недели, во втором - два месяца.

- Учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября.

Если будет смещение вступительной кампании в магистратуру, мы не исключаем смещение начала учебного года не только для первого курса, но и для магистратуры.

Но давайте дождемся решения о продлении карантина или отмены ограничительных мер. Тогда будем принимать управленческие решения.

Сейчас мы предполагаем различные сценарии, чтобы общество, родители, вузы понимали, что мы готовы. Все зависит от эпидемиологической ситуации.

- Если карантин продлят и учебный год начнется для первокурсников 2 ноября, у них сместится весь учебный процесс? Они так все четыре года будут учиться или им сократят учебные часы?

- Только в этом году будут изменения в графике учебного процесса. Но компетенция принимать решение - за учреждением высшего образования.

Исходя из реалий, они внесут изменения в график учебного процесса и сообщат о них будущим студентам.

- Из-за карантина освободили 4 и 9 классы от государственной итоговой аттестации (ГИА). То есть на профтехобразование будут поступать в этом году только со школьным аттестатом ?

- На основании положения о ГНА Министерство образования и науки в случае чрезвычайной ситуации вправе освободить от прохождения аттестации. Согласно ему, вводим приказ, который сейчас проходит согласование Министерством юстиции.

Всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании, и на основании него выпускники могут поступить в учреждения профессионального образования.

Как завершат и начнут учебный год другие классы

- Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. Вы дали возможность школам решать самим, как это сделать и в каком формате. Насколько это решение оправдано?

- Учебный год в Украине продолжается от 1 сентября и должен закончиться не позднее 1 июля. Учебные планы школ в основном рассчитаны до конца мая.

Дистанционное обучение по-разному организовано, у нас всего 15 106 школ с различными условиях и единый подход не сработает. Мы тоже читаем отзывы в сетях об особенностях дистанционного обучения во время карантина. Это вызов для всех нас. Проблемы, которые существуют в Украине, существуют и в других странах.

Важнейшая проблема, которая возникла - проблема с техническими возможностями доступа к интернету учениками и учителями. Если учителя освоили инструменты дистанционного обучения, можно сказать, в процессе, то технические моменты сейчас не можем решить. Знаю об успешном примере взаимодействия в школе, когда учителям позволяли брать ноутбуки из школы домой, чтобы проводить дистанционное обучение.

У нас осталось 3% школ, не имеющих доступа к интернету. Но все учатся сейчас дистанционно из дома. Поэтому не можем посчитать, сколько учителей и учеников не имеют физического доступа к сети. У нас больше 437 000 учителей и более 4 миллионов учеников. Проводить мониторинг технических возможностей точно сейчас не будем.

После карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение - исключительно в пределах компетенции школы и учителя.

Но это не значит, что к 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами. Дети сейчас действительно работают, как и учителя.

Если мы не возвращаемся в школы до 1 июня, это означает, что период на корректирующее обучение будет в сентябре.

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- Вы сказали, что дистанционное обучение по стране разное. И качество отличается по рассказам родителей. Где-то школы действительно работают хорошо, а где-то - в лучшем случае учитель пишет в Viber прочитать параграф такой-то, выполнить задание такие-то, и на этом обучение заканчивается. Как МОН оценивать, все ли дети получили знания, которые имели?

- Министерство в данном случае не будет ничего оценивать. Это будет делать школа и учитель. Это их полномочия. Важно, чтобы все дети учились.

Это должно быть справедливо в отношении учеников, которые не могут сейчас осваивать материал дистанционно.

- Школы тоже разные. Где-о учителя считают достаточным просто сбросить задание ученикам и все. А где-то - совсем другая история, учитель общается с детьми через тот же Zoom, они друг друга слышат и говорят. Министерство что-то с этим будет делать или вы просто отдаете ситуацию на руководство на местах?

- По нашему мониторингу, дети имеют больший доступ к телевидению, чем к интернету. Поэтому, мы ввели телеуроки. Тематика занятий охватывает материал, который дети должны были проходить от начала карантина.

- Кто решал, каким будет перечень каналов для трансляции уроков?

- Министерство образования и науки занималось тематическим планированием, коммуникацией с учителями, организационными мерами. Мы делали телеуроки совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций, Офисом Президента, Освиторией. У каждого была своя часть работы.

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Была встреча президента с телеканалами о возможности трансляции. Они согласились. Кроме центральных каналов, согласились очень много региональных каналов, чтобы транслировать эти уроки. Мы даем эти возможности.

- Сейчас онлайн уроки для детей выходят, в том числе, на каналах с пророссийским направлением, и дети потребляют их контент до онлайн-уроков, ожидая занятия. Какая позиция относительно этого у министерства? Ведь в стандарте базового образования (5-9 классы), который вы выставили на общественное обсуждение, записано "воспитание любви к родному краю, формирование активной гражданской позиции".

- В условиях карантина, наш приоритет - обеспечить непрерывный образовательный процесс. Поэтому есть дополнительный инструмент для учителей и детей - телеуроки. Они транслируются по всем каналам, которые добровольно согласились это делать. Для этого надо было иметь конкретное эфирное время и технические возможности.

Министерство образования и науки отвечало именно за контент этих онлайн-уроков. И мы даем возможность также посмотреть их в любое время на Youtube-канале МОН.

- Что вы думаете по этому поводу как врио министра и мама? Вот ребенок смотрит урок - а в перерыве может попасть на пророссийские месседжи.

-Именно для того, чтобы ученики сознательно потребляли любой контент, в школьной программе есть элементы медиаграмотности и критического мышления.

- Родители также спрашивали, было ли дополнительное обучение учителей работе с дистанционным форматом во время недавних весенних каникул.

- Карантин - это не каникулы, а новый вызов и возможности. Мы осваиваем различные новые инструменты. Это очень ощутимо в среде педагогов. Они быстро осваивают дистанционное обучение, сочетают использование материалов с внешних образовательных платформ и проводят уроки онлайн. Есть хорошие примеры. В Одессе еще в 2018 году запустили программу Учитель+, где лучшие учителя региона записывали уроки для школ. Сейчас они активно используют эти материалы. Во Львове централизованно все школы перешли на инструменты Google Classroom. Руководство школы может отслеживать, как происходит ведения уроков.

Учителя эффективно начали использовать Zoom, Skype, Viber и др. Искренняя благодарность им за это и поддержку друг друга.

- Когда мы говорим о восполнение пропущенного после карантина, речь идет об уплотнении уроков, больше занятий, сокращенной программе?

- Единого решения нет, надо неделю, две или месяц. Исключительно индивидуальный подход в пределах каждого класса и школы. Педработники точно смогут диагностировать и исправить ситуацию так, чтобы у учащихся не было пробелов.

Расскажу конкретный пример. В школе в селе учатся не только дети из этого села, но и доезжают ученики из других населенных пунктов. В самом селе проблем с интернетом нет. Но дети из других сел страдают от отсутствия интернета. Поэтому не может быть унифицированных решений.

Вступление в 1 класс

- МОН давало разъяснения, что из-за карантина школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок приема в зависимости от карантина.

-Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования - то есть местные власти.

- Что это означает на практике? Что Киев примет решение для всех школ города, позволит каждой школе решать вопрос вступления самостоятельно?

- Это решение в пределах основателя заведения. Например, в пределах Киева. Думаю, это будет правильным унифицированным решением в пределах каждой административно-территориальной единицы.

Если начнем давать решать конкретным учебным заведениям, будет дисбаланс.

- Есть сроки, когда максимум каждый город или школа должны сказать, как они будут принимать первоклашек?

- Мы еще обратимся к главам областных администраций, чтобы они объяснили руководителям местного самоуправления их полномочия. Важно, чтобы на сайтах местных органов власти появилась информация о принятом решении.

Основатель заведения - каждый конкретный совет. Не может областная администрация принимать решения за всех учредителей школ. Не может быть унифицированного решения. Давайте не делить ответственность, это полномочия учредителей учреждений - местные советы.

Самое важное: чтобы до 1 сентября директора учреждений смогли зачислить учеников.

Деньги на образование и науку

- Что будет с закупками и печатью учебников? Что-то меняется?

- У нас полностью закончились конкурсные отборы по 3 классу. Заканчивается конкурсный отбор по 7 классу и мы допечатываем часть учебников. На этой неделе будет возможность обратиться к руководителям учреждений и педагогическим работникам, чтобы они провели онлайн педсоветы и определились с учебниками по 7 классу. Мы не можем задерживать процесс, связанный с печатью учебников и обеспечения ими учеников на 1 сентября.

По 3 классу идем по графику. Переходим к процедуре тендерной закупки, которую будет осуществлять Институт модернизации содержания образования (ИМСО).

- МОН сделало заявление по секвестру бюджета из-за коронавируса, какие приоритеты следует сохранить. Вы отстаивали финансирования Национального фонда исследований и базовой науки в вузах и Новую украинскую школу.

НУШ, насколько мы видим, уже отвоевали. То есть все закупки для первоклашек - новые парты, мебель и тому подобное - будут закуплены, как и в предыдущие годы?

- Мы согласовали этот вопрос, провели переговоры с премьер-министром, Министерством финансов. Субвенцию на Новую Украинскую Школу в части закупки дидактического оборудования, школьных парт и компьютерного оборудования оставили в бюджете на 2020 год.

- В предыдущие годы были задержки с мебелью для первоклассников, так как ряд регионов поздно спохватился сделать заказ. Не будет с этим проблемы в этом году, учитывая карантин и простой части производств?

- Производства в какой-то степени уже были готовы к тому, что им следует подготовить определенный ассортимент. Будем надеяться, что нам все удастся и 1 сентября наши ученики будут учиться в новом образовательном пространстве - с новыми партами, мебелью и дидактическими материалами.

В феврале принято постановление Кабмина о распределении субвенции на Новую украинскую школу. Мы это сделали в соответствии с поручениями к 15 февраля.

Административно-территориальные единицы получили эту информацию и уже могли работать над решениями. Я понимаю, что сейчас все сместилось и ситуация другая, чем в прошлые годы. Но в ближайшее время после принятия окончательного решения по бюджету проговорим этот вопрос с премьером и совместно с председателями ОГА и должностные лица получат соответствующие поручения.

- Как сейчас считают зарплаты учителям? Что такое средняя зарплата?

- Ее считают для каждого конкретного педработника. Это не средняя зарплата по школе. Это средняя заработная плата конкретного педработника.

- В разъяснении МОН говорилось, что министерство рекомендует также оставить среднюю зарплату и другим работниками школы, не только педагогам. Но это решение принимает кто? Директор, основатель?

- Основатель. Мы ссылались на отраслевое соглашение между МОН и Центральным комитетом профсоюза работников образования и науки. Принятие такого соглашения регламентирует оплату труда в учреждениях. Согласно ему, во время карантина есть возможность выплачивать среднюю зарплату.

В прошлом году при принятии бюджета выделили дополнительно субвенцию в пределах 2,2 млрд грн, чтобы оплата труда педагогов отвечала контингенту учащихся учебного года. Мы долго вели переговоры с Министерством финансов и совместными усилиями удалось предусмотреть субвенцию в 2,2 млрд, которая распределена между местными бюджетами, и соответствует контингенту 2019-2020 года. Здесь о проблемах с оплатой труда педработников речь идти не может.

У нас были планы по разработке нового подхода к оплате труда педагогических работников в стране. Еще над ними работаем, но понимаем, что их внедрение немного сдвигается.

- 3 марта 2020 года Кабмин принял субвенцию - 1 млрд 553 млн грн - для выплаты надбавок молодым учителям. Более 73 000 педагогов со стажем до 10 лет должны были получить выплату в 21 020 грн в конце этого года. Эти средства еще есть?

- Пока в проекте бюджета, который передали в Верховную Раду, этой программы нет. Она откладывается и решение будет приниматься после завершения карантина.

- Если Минфин заберет финансирования науки, что вы как министерство будете делать?

- Решение сейчас за Верховной Радой. В обнародованных документах есть сохранение программы Национального фонда исследований в части поддержки проведения грантового отбора различных исследований, на 299 млн грн (с 500 - Ред.). Мы вели переговоры с премьером о возможности финансирования мероприятий по преодолению коронавируса через стабилизационный фонд.

- Чтобы из стабилизационного фонда по коронавирусу часть шла на науку, по этой теме?

- Можем на это рассчитывать. Нам важно организовать проведение конкурсов по преодолению коронавируса. Пока ведем переговоры с руководством правительства и Верховной Рады. Мы осознаем и понимаем, что образование и наука должны быть приоритетом.

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