Театральный режиссер и продюсер Влад Троицкий – третий герой подкаста "Перші люди". А здесь – часть идей и мыслей, которые прозвучали в интервью

Влад Троицкий – самый глобальный украинский театральный режиссер, у него десятки постановок на европейской сцене, которые собрали целую стену наград. Основанные им: театр Дах, фестиваль ГогольFest, группа ДахаБраха, ЦеШО, фрик-кабаре Dakh Daughters и проект Nova Opera – часть современного мирового культурного ландшафта.

В рамках проекта "Перші люди", главред LIGA.net Борис Давиденко поговорил с Троицким о том, как вытащить украинскую культуры из "ямы прошлого", в которой застряла большая ее часть.

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Коронавирус не убил украинскую культуру и не сделал ее хуже. Он сделал ее другой. Надо отдать должное министру Александру Ткаченко, который вместе с Украинским культурным фондом (УКФ) придумали институционные гранты и раздавали "вертолетные" деньги. Надо было просто написать заявку. Это сильно поддержало, особенно независимый сектор.

У меня и к науке, и к театру был одинаковый подход – этим надо заниматься в мировом контексте, на глобальном уровне. Не интересно быть первым парнем на селе.

Просто сыграть на сцене европейского театра ни тогда, ни сейчас не было очень сложно. Находишь деньги, снимаешь зал и едешь играть. Но, во-первых, мы никогда не ездили за свой счет, нас всегда приглашали. А во-вторых, куда важнее и сложнее сделать так, чтобы тебя заметили. Для понимания, на театральном фестивале в Авиньоне – 1600 спектаклей. Попробуй, выделись.

Украинское искусство капсулировано. В мире не подозревают, что такое Украина с точки зрения культуры. Во многом – это вина государственной "культуры". Если ты сидишь бесплатно в хорошем здании, и каждый месяц тебе из казначейства падает копейка, зачем вылезать на жесткий европейский рынок, где ты не конкурентен.

Откуда брать небанальные идеи? Черт его знает. Надо мир слушать, людей вокруг. Сберечь в себе наивного ребенка и не мешать ему видеть и слышать мир вокруг.

Когда наши оперные театры говорят, что едут на гастроли в Европу, то открою вам секрет. Они едут на новогодний чес, показывать аттракцион – "тендитные" девушки ходят на пуантах. У бюргеров есть традиция ходить на балет в сочельник. Кто побогаче – идет на артистов Большого и Мариинского театра, кто победнее – на наших.

Большая часть нашей госкультуры находится в Советском Союзе. И это не абстрактно. Они и правда там остались, говорят тем языком, думают так же. У них даже туалеты, часто, в таком же состоянии. Владимир Бородянский и Александр Ткаченко – первые нормальные министры Культуры за много лет. Но у нас в гостеатрах феодализм, их руководителям никто не указ, их просто невозможно поменять.

Сейчас выходить на европейский рынок проще. Во-первых, безвиз, во-вторых, намного больше актеров знает язык. К тому же появился Украинский институт, который занимается культурной дипломатией. Плюс, есть УКФ.

У меня крайне ограниченный ресурс. Например, пару лет назад я поставил оперу IYOV, она в десятке лучших современных опер мира. Но я ее не могу играть в Киеве. В этом нет экономики. Ты приходишь в оперный театр, они говорят: "Конечно, родной. Как для тебя, то аренда зала – 250-300К". Добавьте к этому светотехнику и вот… Ты еще ничего не сделал, а уже 400 000-500 000 тебе надо положить на стол.

Не люблю фразу: "Какой вы украинцы талантливый народ". Это как индульгенция к ничегонеделанию. Мы ж талантливые, зачем работать!

Украина во многом – цивилизация "пролісків". Как великий Василь Стус писал, что украинская культура всегда начинается с нуля. Мы не знаем, не признаем и не помним нашей культуры и ее героев. 30-20 лет назад тут были Рок-артель в ДК Большевик, и сквот художников "Парижская коммуна", тот же театральный фестиваль "Березиль" Сережи Проскурни. Кто об этих крутых вещах помнит и знает? Мы не чувствуем и не знаем, откуда наш понятийный, смысловой, ценностный язык. Без этого фундамента сложно строить.

У нас мало общих современных положительных тегов, описывающих Украину. Очень мало.

Для современного искусства надо дерзновение. Ты изучаешь, смотришь, впитываешь, что уже сделано, а когда наступает время сделать твой ход, – выходишь за рамки шаблонов. Тогда круто получается.

В 90-х было удивительное чувство святой дурости. Всем казалось, что все возможно. Вспомните живую цепь между Львовом и Киевом. Это же круто! Сейчас такое представить невозможно. И, кстати, думаю, что похожая святая дурость была у Леси Украинки и Ивана Франко, которые "вымечтали" Украину.

Мессианства нам сейчас не хватает. Больших целей, мечтаний. Привыкли бідкатись на то, что Украина – самая бедная страна в Европе.

Киностудия Довженко – яма в прошлое. Там на территории есть каплычка, где вместо икон, – лики святых с образами украинских актеров – Быковым, Миколайчуком. Просто треш.

У меня было много друзей в Москве, осталось мало. Удивительно наблюдать, что происходит с людьми. 20 лет назад сказать в их кругу, что Иосиф Сталин был хорошим правителем, – это как сродни громко пукнуть. А сейчас эти же люди доказывают, что был. И поговорить не о чем.

Я не могу делать вид, что войны нет. И это война финансируется и ведется из России.

В 2015-2016 годах меня часто спрашивали, почему я провожу культурный фестиваль, когда в 700 км идет война. Я отвечал, чтобы солдатам было за что воевать. Чтобы они приходили с фронта и понимали, что тут кто-то может творить. Не за землю же воюют люди, а за свободу, за достоинство.

Нет культуры доверия. И уважения друг к другу. Был момент Майдана, когда мы уважали друг друга, борясь против кого-то. Но не научились уважать, когда что-то созидаем.

Я сейчас много общаюсь с людьми из Харькова, Мариуполя, Херсона, Одессы. И мне очевидно, что если ты им не предлагаешь качественного нарратива на их языке общения, а для многих – это русский, то... интернет открыт.

Я еще Виктору Ющенко говорил, что у страны должна быть стратегия создания и распространения русскоязычного украиноцентричного продукта. Который бы продвигал в восточных и южных регионах украинскую повестку. Вторая составляющая стратегии – супермодные украиноязычные культурные центры в крупных городах.

Настоящее искусство – визионерское, оно как бы предчувствует будущее.

Я, честно говоря, удивлен, что Зеленский не сломался под таким количеством хейта и критики. Президенты в Украине, как дети в машине-тележке в супермаркете, – могут бибикать, руль крутить, на педали нажимать, но не сильно влиять на направление и скорость машинки. Очень уж громоздкое и неповоротливое государство.

Если бы я жил только за деньги, которые мне приносит культура… Нет, спасибо.

Тизер спектакля ALONE, премьера которого состоится в апреле 2021-го. Режиссер Влад Троицкий (Facebook/ЦСМ ДАХ)

Возможно, если бы у меня было больше ресурса, и получи я все "пирожки", то я не был бы таким изобретательным. И у меня бы не было того дерзновения, и театр Дах был бы другим, в нем бы не выросло столько смелых и успешных проектов.

Искусство формирует сознание.

Послушать расширенную версию интервью можно в подкасте "Перші люди" (Apple Podcast, GooglePodcast, Spotify и другие платформы)

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