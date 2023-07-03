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20% фильмов в оригинальной озвучке – адекватный выход

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20% фильмов в оригинальной озвучке – адекватный выход

сособственник "Планета Кино"
03.07.2023, 10:09

Ни английского, ни украинского. Закон о запрете украинского дубляжа толкнет зрителей на торренты с русским переводом.

Мы же понимаем, что до сих пор большое количество украинцев не перешли на общение на украинском языке, а мы уже хотим их переводить на английский? Мне кажется, что для дальнейшей мягкой украинизации населения показ фильмов в качественном украинском дубляже – это очень перспективное и важное направление. Украинский дубляж очень качественный, это крутой пример живого языка для тех, кто еще не перешел на украинский. Зачем менять это, я не могу понять.

Если не будет украинского дубляжа, а человек захочет посмотреть фильм, не зная английского языка, где он будет смотреть фильм? На торрентах с русским переводом.

У нас бывают показы некоторых фильмов одновременно на языке оригинала и с украинским дубляжом. Я думаю, что более 80% зрителей всегда выбирают украинский дубляж. В кино очень много ходит семей с детьми, которые в большинстве своем не готовы смотреть мультфильмы в оригинале.

Читать субтитры в 3D фильмах – это издевательство над своими глазами и мозгом.

Боюсь, что мы потеряем очень много зрителей, если сеансы будут в основном в оригинальной озвучке.

Мы очень любим показывать фильмы в оригинальной озвучке, делаем это уже много лет, но в качестве опции, чтобы наши зрители могли выбрать, как им удобнее смотреть. Давайте так и оставим это. Давайте сделаем 20% фильмов в оригинале, это будет адекватно.

Кинотеатры с 2020 года до сих пор работают почти без доходов, большинство месяцев с убытком, балансируем на грани выживания. Поэтому эта инициатива может стать огромной проблемой для кинотеатров и дистрибьюторов. От этого также пострадают студии дубляжа, работающие в озвучке актеры. Это удар не только по кинотеатрам, но и по другим соприкасающимся бизнесам.

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украинский дубляж
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