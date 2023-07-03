20% фільмів в оригінальній озвучці – адекватний вихід

Ми ж розуміємо, що досі велика кількість українців не перейшла на спілкування українською мовою, а ми вже хочемо їх переводити на англійську? Мені здається, що для подальшої мʼякої українізації населення показ фільмів у якісному українському дубляжі – це дуже перспективний і важливий напрямок. Український дубляж дуже якісний, це крутий приклад живої мови для тих, хто ще не перейшов на українську. Навіщо це змінювати, я не можу зрозуміти.

Якщо не буде українського дубляжу, а людина захоче подивитись фільм, не знаючи англійської мови, де вона буде дивитись фільм? На торентах з російським перекладом.

У нас бувають покази деяких фільмів одночасно мовою оригіналу та з українським дубляжем. Я думаю, що десь більш як 80% глядачів завжди обирають український дубляж. У кіно дуже багато ходять родин з дітьми, які здебільшого не готові дивитись мультфільми в оригіналі.

Читати субтитри в 3D фільмах – це знущання зі своїх очей та мозку.

Боюсь, що ми втратимо дуже багато глядачів, якщо сеанси будуть переважно в оригінальній озвучці.

Ми дуже любимо показувати фільми в оригінальній озвучці, робимо це вже багато років, але як опцію, щоб наші глядачі могли обрати, як їм зручніше дивитися. Давайте так і залишимо це. Давайте зробимо 20% фільмів в оригіналі, це буде адекватно.

Кінотеатри з 2020 року досі працюють майже без прибутків, більшість місяців зі збитками, балансуємо на межі виживання. Тому ця ініціатива може стати величезною проблемою для кінотеатрів та дистрибʼюторів. Від цього також постраждають студії дубляжу, актори, які працюють в озвучці. Відтак це удар не тільки по кінотеатрах, а й по інших дотичних бізнесах.

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