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Акцент от Магды: Трухин прокомментировал ДТП, зачистки в Крыму, Шмыгаль и деньги МВФ

Цей матеріал також доступний українською
Акцент от Магды: Трухин прокомментировал ДТП, зачистки в Крыму, Шмыгаль и деньги МВФ

исполнительный директор Института мировой политики
07.09.2021, 13:03

Разбор главных событий прошедшей недели в Украине и мире, которые вы могли пропустить

Владимир Зеленский встретился с Джозефом Байденом. Денис Шмыгаль делал экономические заявления. Виталий Кличко поддержал Армина Лашетта. Людмила Денисова нашла неконституционные положения в законопроекте "об олигархах". Александр Трухин прокомментировал ДТП с собственным участием. В Киеве горел костел Святого Николая. Россия нанесла очередной удар по крымским татарам.

Зеленский в США

О визите Владимира Зеленского в США сказано много. В сухом остатке – восстановление Комиссии стратегического партнерства и дополнительных $60 млн на увеличение обороноспособности Украины в виде новой партии ПТРК Javelin и другого военного оборудования. Поддержка вступления Украины в НАТО не получила хронологического измерения, а понимание об опасности Северного потока-2 не повлекло введение новых санкций против России. Мог бы Владимир Зеленский выжать из визита больше? Вряд ли.

Закон "об олигархах" и соцзаявления Шмыгаля

Интересно, что омбудсмен Людмила Денисова, не дождавшись формального возвращения Зеленского из-за океана, сообщила, что некоторые нормы законопроекта "об олигархах" являются неконституционными. Она предложила направить документ в Венецианскую комиссию, чтобы получить независимую оценку. После первого чтения в резонансном законопроекте зарегистрировано более 1200 поправок, и блицкриг по его окончательному принятию выглядит маловероятным.

Денис Шмыгаль сообщил, что часть полученных от МВФ в конце августа средств целесообразно направить на социальные выплаты. Если параллельно оценить темпы роста цены природного газа на европейских хабах и призыв премьера к местной власти устанавливать справедливые тарифы за услуги в ЖКХ, несложно догадаться, что осень-2021 будет, скорее всего, горячей.

Кличко и политические перипетии Германии

Виталий Кличко решил поддержать кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Армина Лашетта, выступив на предвыборном митинге в Ганновере. Партия Ангелы Меркель тем временем заметно теряет очки на финишной прямой "больших гонок" в Бундестаг. Вряд ли выступление киевского мэра, известного гражданам Германии как боксера-тяжеловеса, улучшит положение христианских демократов. Да и сам Кличко, который отправился в Германию на фоне масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве, рискует получить немало негатива. Сам пожар продемонстрировал способность представителей украинского бизнеса не оставаться в стороне от проблем и возобновил дискуссию о целесообразности передачи сооружения верующим-католикам.

Трухин, ДТП, продолжение

Народный депутат от Слуги народа Александр Трухин прокомментировал ДТП со своим участием, упоминания о котором активно вычищали из различных информационных ресурсов. Депутатское объяснение выглядит скорее формальным и скупым, к тому же Трухин проявился после передачи Национальной полицией расследования в юрисдикцию Государственного бюро расследований.

Россия и зачистки в Крыму

Россия нанесла мощный удар по крымским татарам, задержав заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, которому инкриминируют причастность к диверсии. Джелял участвовал в инаугурационном саммите "Крымской платформы", реакция Кремля не заставила себя ждать. Показательно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, подтверждая готовность своего шефа встретиться с Владимиром Зеленским, отметил, что об оккупированном Крыме в Кремле говорить не собираются.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский МВФ владимир путин виталий кличко евгений магда крымская платформа Байден Джо нариман джелял
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