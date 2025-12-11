Я хочу, чтобы новости подбирал компетентный редактор, а не алгоритм, заточенный под увеличение времени, проведённого мной в приложении

У немецкого общественного вещателя было удобное приложение, через которое можно было комфортно читать новости. Помимо доступа к видеоконтенту новостной редакции – их главному продукту, можно было читать тексты, собиравшимися на главной странице по принципу, характерному до недавнего времени для большинства современных медиа. То есть их для читателя подбирала редакционная команда.

Через некоторое время приложение начало навязчиво предлагать подбирать мне новости алгоритмически – на основе моей читательской истории. Ещё чуть позже появилась опция "главной страницы" в формате сториз, когда топовые новости подавались в виде коротких видео или стоп-кадров на основе фото с подписями-подзаголовками, которые нужно было свайпить.

Меня с самого начала раздражала идея того, что вещатель, финансируемый фактически прямым налогом и призванный обеспечивать информирование общества, пытается использовать инструменты, либо формирующие определённый "информационный пузырь", либо препятствующие глубокому восприятию информации.

Я хочу читать тексты, а не смотреть короткие видео. И я хочу, чтобы новости на главной странице подбирал компетентный редактор, который таким образом создавал бы для меня относительно заслуживающую доверия картину мира, а не алгоритм, заточенный на увеличение времени, проведённого мной в приложении.

Да, я понимаю идею "идти за клиентом" и стремление не отставать от современных трендов. Но когда эти тренды противоречат главной задаче издания, для меня это уже слишком.

Однако после последнего обновления приложения, о котором вещатель объявил с большой гордостью, у меня больше нет выбора – главной страницы, наполненной редактором, просто нет. Либо смотри "псевдосториз", либо дай нам разрешение подбирать тебе "персонализированные" новости. Или иди читай тексты в порядке их публикации в отдельных рубриках, если ты луддит, "не шарящий" в технологиях.

Но я не призываю жечь дата-центры. Я лишь уверен: когда люди пытаются конкурировать с техногигантами и их алгоритмами "на их поле", они обречены на поражение.

