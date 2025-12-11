Я хочу, щоб новини підбирав компетентний редактор, а не алгоритм, заточений на збільшення часу, витраченого мною у застосунку

У німецького суспільного мовника є застосунок, через який було дуже зручно читати новини. Окрім доступу до відеоконтенту новинної редакції – головного продукту, можна було читати тексти, що збиралися на головній сторінці за принципом, характерним донедавна більшості сучасних новинних медіа. Тобто їх для читача підбирала редакційна команда.

Через певний час застосунок почав нав'язливо пропонувати підбирати мені новини алгоритмічно – на основі моєї читацької поведінки. Ще трохи згодом з'явилась опція "головної сторінки" у форматі сторіз, коли топові новини презентували у вигляді коротких відео чи стоп-кадрів на основі фото з підписами-підзаголовками, які треба було свайпати.

Мене від самого початку бісила ідея того, що мовник, який фінансується фактично прямим податком і має на меті сприяти інформуванню суспільства, намагається використовувати інструменти, що призводять або до формування певної бульбашки у сприйнятті інформації, або запобігають глибокому сприйняттю інформації.

Я хочу читати тексти, а не дивитися короткі відео. І я хочу, щоб новини на головній сторінці підбирав компетентний редактор, який так конструював би для мене відносно варту довіри картину світу, а не алгоритм, заточений на збільшення часу, витраченого мною у застосунку.

Так, я розумію ідею "йти за клієнтом" і намагання не відставати від сучасних трендів. Але коли ці тренди суперечать головному завданню видання, це особисто для мене трохи занадто.

Утім після останнього оновлення застосунку, про який у мовника оголосили з великою гордістю, у мене вже немає вибору – головної сторінки, наповненої редактором, просто немає. Або дивись "псевдосторіз", або дай нам дозвіл підбирати тобі "персоналізовані" новини. Чи йди читай тексти у порядку їх публікації в окремих рубриках, якщо ти луддит, який не тямить в технологіях.

Утім я не закликаю палити дата-центри. Я лише впевнений – коли люди намагаються конкурувати з техногігантами і їх алгоритмами на "їхній території", вони приречені на поразку.

