UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Альтернатива НАТО существует

Цей матеріал також доступний українською
Альтернатива НАТО существует

соучредитель Украинского института будущего
07.07.2023, 22:03

Нужно отложить восстановление и пустить все силы на то, что действительно может переломить ход войны – и без западной поддержки

Читаю вой по поводу саммита НАТО и напоминаю, что 30 лет назад Украина выпускала баллистические ракеты "Сатана". Если нам не дают гарантии безопасности, то мы все деньги должны направлять не на строительство парков и дорог, а на строительство таких ракет.

И да, Украина обязана запустить ядерную программу. Об этом не нужно будет говорить публично, так же как и про ракеты. Не нужно кричать об этом на весь мир. Просто, в случае прилета "Калибров" на Екатеринбург, Челябинск, Москву или Владивосток должно прилетать 8 тонн взрывчатки. 8 тонн – это 40 "Калибров". Это не ядерная бомба, ее еще нужно сделать, а 40 "Калибров". Этого достаточно, чтобы стирать в порошок заводы, которые производят "Калибры", самолеты, танки. Короче все, что разрушает нашу страну.

Нужно принять как факт, что Запад труслив и готов допустить наше разрушение до нашей смерти. Потому мы должны делать то, что зависит от нас: рыть шахты, строить ракеты и запускать ядерную программу. Украина отказалась от ядерного оружия, и мир это не оценил. Потому надо перестать пускать розовые сопли, и пока еще живы инженеры -  делать, что можно еще сделать.

Пусть эти ракеты будут летать косо и криво, но если они будут падать на русские города, то это будет оказывать в сто раз больший эффект, чем высосанные из пальца "гарантии" от импотентов Запада.



Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
саммит нато в вильнюсе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 