Альтернатива НАТО существует

Читаю вой по поводу саммита НАТО и напоминаю, что 30 лет назад Украина выпускала баллистические ракеты "Сатана". Если нам не дают гарантии безопасности, то мы все деньги должны направлять не на строительство парков и дорог, а на строительство таких ракет.

И да, Украина обязана запустить ядерную программу. Об этом не нужно будет говорить публично, так же как и про ракеты. Не нужно кричать об этом на весь мир. Просто, в случае прилета "Калибров" на Екатеринбург, Челябинск, Москву или Владивосток должно прилетать 8 тонн взрывчатки. 8 тонн – это 40 "Калибров". Это не ядерная бомба, ее еще нужно сделать, а 40 "Калибров". Этого достаточно, чтобы стирать в порошок заводы, которые производят "Калибры", самолеты, танки. Короче все, что разрушает нашу страну.

Нужно принять как факт, что Запад труслив и готов допустить наше разрушение до нашей смерти. Потому мы должны делать то, что зависит от нас: рыть шахты, строить ракеты и запускать ядерную программу. Украина отказалась от ядерного оружия, и мир это не оценил. Потому надо перестать пускать розовые сопли, и пока еще живы инженеры - делать, что можно еще сделать.

Пусть эти ракеты будут летать косо и криво, но если они будут падать на русские города, то это будет оказывать в сто раз больший эффект, чем высосанные из пальца "гарантии" от импотентов Запада.







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