Альтернатива НАТО існує

Читаю виття щодо саміту НАТО і нагадую, що 30 років тому Україна випускала балістичні ракети "Сатана". Якщо нам не дають гарантії безпеки, то ми всі гроші повинні спрямовувати не на будівництво парків і доріг, а на будівництво таких ракет.

І так, Україна має запустити ядерну програму. Про це не треба буде говорити публічно, як і про ракети. Не треба про це кричати на весь світ. Просто, у разі прильоту "Калібрів" на Єкатеринбург, Челябінськ, Москву чи Владивосток має прилітати 8 тонн вибухівки. 8 тонн – це 40 "Калібрів". Це не ядерна бомба, її ще потрібно зробити, а 40 "Калібрів". Цього достатньо, щоб стерти на порошок заводи, які виробляють "Калібри", літаки, танки. Коротше все, що руйнує нашу країну.

Потрібно сприйняти як факт, що Захід боягузливий і готовий допустити нашу руйнацію до нашої смерті. Тому ми маємо робити те, що залежить від нас: копати шахти, будувати ракети та запускати ядерну програму. Україна відмовилася від ядерної зброї, і світ це не оцінив. Тому треба перестати пускати рожеві соплі, і поки живі інженери – робити, що можна зробити.

Нехай ці ракети літатимуть косо і криво, але якщо вони падатимуть на російські міста, то це буде в сто разів більшим ефектом, ніж висмоктані з пальця "гарантії" від імпотентів Заходу.