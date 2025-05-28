Почти четыре миллиона украинцев были вынуждены вследствие войны покинуть родные дома. Большинство из них не планируют возвращаться в ближайшее время. Они стремятся интегрироваться в новое общество. Но идет ли оно им навстречу?

Эти люди создают бизнес, генерируют и заполняют рабочие места, оставляют деньги в магазинах и кафе, платят налоги и наполняют городской бюджет.

На фоне тотального кризиса кадров – пассивность городов в конкуренции за украинцев выглядит глупо и безответственно.

Почему наши города не борются за этих людей?