Мнение
Беженцы вследствие войны и городская политика: почему пример Портленда важен для Украины
Дмитрий Васильев
владелец и СЕО компании Archimatika
Почти четыре миллиона украинцев были вынуждены вследствие войны покинуть родные дома. Большинство из них не планируют возвращаться в ближайшее время. Они стремятся интегрироваться в новое общество. Но идет ли оно им навстречу?
Эти люди создают бизнес, генерируют и заполняют рабочие места, оставляют деньги в магазинах и кафе, платят налоги и наполняют городской бюджет.
На фоне тотального кризиса кадров – пассивность городов в конкуренции за украинцев выглядит глупо и безответственно.
Почему наши города не борются за этих людей?
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