Думка
Біженці внаслідок війни та міська політика: чому підхід Портленда важливий для України
Дмитро Васильєв
власник і СЕО компанії Archimatika
Майже чотири мільйони українців були змушені через війну покинути рідні домівки. Більшість із них не планують повертатися найближчим часом. Вони прагнуть інтегруватися в нову громаду. Але чи йде громада їм назустріч?
Ці люди створюють бізнеси, генерують і заповнюють робочі місця, залишають гроші в магазинах і кафе, сплачують податки та наповнюють міський бюджет.
На тлі тотальної кризи кадрів – пасивність міст у конкуренції за українців виглядає безглуздо і безвідповідально.
Чому наші міста не борються за цих людей?
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