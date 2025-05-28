Майже чотири мільйони українців були змушені через війну покинути рідні домівки. Більшість із них не планують повертатися найближчим часом. Вони прагнуть інтегруватися в нову громаду. Але чи йде громада їм назустріч?

Ці люди створюють бізнеси, генерують і заповнюють робочі місця, залишають гроші в магазинах і кафе, сплачують податки та наповнюють міський бюджет.

На тлі тотальної кризи кадрів – пасивність міст у конкуренції за українців виглядає безглуздо і безвідповідально.

Чому наші міста не борються за цих людей?