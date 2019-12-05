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05.12.2019, 17:02

Булочка для копа: как в Вильнюсе спасали заправки от грабежей

Булочка для копа: как в Вильнюсе спасали заправки от грабежей
директор консалтинговой компании Friendly Avia Support

Утром заехал за кофе на АЗС в Вильнюсе, увидел полицейских и вспомнил одну интересную историю

Хотя шальные девяностые остались давно позади, время от времени в криминальной сводке украинских СМИ проскакивают новости об очередном налете на бензоколонку или хулиганстве в каком-то общественном заведении. Последнее громкое событие – массовая драка в одной из киевских пиццерий, во время которой по данным полиции пострадало восемь человек. Уверен, у подобных заведениях есть тревожная кнопка вызова полиции или физически сидит охранник. Но в критической ситуации толку от перечисленных мер безопасности бывает мало. Что может сделать охранник, вооруженный дубинкой против двух-трех грабителей с огнестрельным оружием. Ничего. Как же с этим бороться? 

Пытаясь разобраться в этом вопросе, вспомнил успешный кейс одной литовской заправки из конца 90-х. Это было неспокойное время - разгул бандитизма на всем постсоветском пространстве вошел в норму жизни общества. Новые, работающие круглосуточно бензоколонки с магазинами при них, были легкой добычей для налетчиков. Камеры наблюдения, сейфы с задержкой открытия, тревожные кнопки, - все это мало пугало бандитов.

В то время самая современная сеть АЗС в Литве принадлежала норвежской Statoil. Ее менеджеры нашли действенное решение, защищающее заправки от грабежей. В магазинах при АЗС компании стояли современные кофейные машины. Осенью 1999 года сеть Statoil объявила, что будет бесплатно угощать полицейских и сотрудников частных охранных фирм чашечкой кофе. На тот момент в Вильнюсе было восемь заправок Statoil. Одновременно в городе дежурило около 50 экипажей полиции и примерно столько же частных охренных фирм. Более того, в ночное время к кофе бесплатно подавалась еще и булочка. В результате практически все время на каждой АЗС сети находился экипаж полицейских или частной охранной службы (которые тоже были вооружены огнестрельным оружием). Грабежи и даже просто мелкое воровство на заправках Statoil исчезло.

Учитывая себестоимость кофе и булочки, для Statoil подобная "охрана" ее АЗС обходилась в разы дешевле, чем нанятый на постоянной основе охранник (реально понадобилось бы четыре-пять человек, работающих посменно). Но он все равно был бы вооружен максимум дубинкой и мало чем мог бы противостоять налетчикам.

А среди полицейских на десятилетия вперед была заложена лояльность сети, которая относилась к ним с уважением и обоюдно выгодной добротой.

Один из тех полицейских теперь стал премьером Литвы. А простые полицейские до сих пор хотя бы раз за смену заезжают за кофе и булочкой на АЗС с уже новым названием - Statoil продал розничный бизнес в Балтийских странах несколько лет назад.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Statoil, грабеж, налет, борьба с бандитизмом
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