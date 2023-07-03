Что будет, если мы проиграем – ответ Западу

Томас Фридман, трижды лауреат Пулитцеровской премии, то есть светило журналистики, по мнению одного из "лидеров мнений" в лагере демократов. Читая его статью в Нью-Йорк Таймс, мы можем представить, что читаем мнения Салливана, Кирби или Байдена. Главное сформулировано дословно: "Если он (Путин) победит, русский народ проиграет. Но если он проиграет, а его преемником станет беспорядок, проиграет весь мир".

Вывод очевиден – конечно, пусть лучше проиграет "русский народ" (о нашем народе вообще нет упоминания), чем "весь мир". То есть победа пу и сохранение его режима представляется как меньшее зло, а альтернатива рисуется исключительно как хаос с кучей новых неконтролируемых режимов с кусками ядерного арсенала в руках каждого из многочисленных красивых и кадыровых.

Именно этот страх определяет границы, до которых мы готовы поддерживать в Белом Доме, и кажется, мы уже в эту границу уперлись. Именно это лучше объясняет все те повороты в "недопомощи" нам, которые могут показаться нам странными, нелогичными и непоследовательными. На самом деле это как раз очень последовательная политика, хотя и аморальная, и недальновидная. И частью этой политики является хор журналистов и гарвардских "экспердов", которые "выражают разочарование" темпами нашего наступления.

Суть этой политики проста: не дать победы пу – да, дать нам победить рашку – нет, потому что "проигрывает весь мир". И, кажется, никакие наши продуманные рациональные аргументы не способны пробить этот страх, ведь иррациональные страхи относятся к сильнейшим человеческим мотивациям.

Мы можем сколько угодно апеллировать к ценностям, но это уже было и не дало результата. Можем объяснять, что на самом деле такая позиция не мудра, что это не "прагматический расчет", а всего лишь нежелание ленивых и сытых трусов покинуть зону комфорта. И что из зоны комфорта им выйти все равно придется, рано или поздно, и что именно в прагматических интересах Штатов ускорить нашу неоспоримую, убедительную победу, и уже заранее готовиться брать под контроль процессы при неизбежных пертурбациях на россии. Но мы все это уже говорили, но уперлись в неготовность это слышать.

Наверное, пора рисовать союзникам картинки возможного будущего, на фоне которых условный пригожинский рашок будет выглядеть не самым плохим вариантом.

Стоит объяснить нашему другу Борелю (друг без кавычек, он реально делает все, что может), что он не совсем прав, когда говорит, что без поставок западного оружия мы "за несколько дней проигрываем войну, и превратимся в новую Беларусь". Да, проигрываем, но не за дни, а за долгие месяцы. За эти месяцы погибнут сотни тысяч, а еще 15-20 миллионов пополнят лагеря беженцев в Европе. А потому мы станем не "второй Беларусью", а "вторым Афганистаном", где прямо у границы ЕС годами и даже десятилетиями не будет стихать кровавая партизанская война, со всеми удобствами для соседей.

Стоит передать нашему врагу Орбану, что если его усилия помочь победе России вдруг окажутся успешными, и мы в соответствии с его прогнозом проигрываем войну, то последним приказом нашей миллионной армии, закаленной в боях со второй армией мира, будет отступить к нейтральным странам Европы со всей оружием и техникой и там интернироваться. И что маршрут этого отступления будет пролегать не через страны, которые нам помогали, а исключительно через Венгрию.

А еще по дороге у этой армии будет задача обеспечить гуманитарный коридор для выезда миллионов гражданских беженцев, так же через Венгрию. В конце концов, не мадярам ли знать, как это выглядит – тысячекилометровый вооруженный марш через чужие "вынужденно гостеприимные" земли в поисках "обетованной земли". История иногда делает парадоксальные кульбиты, и им стоит об этом задуматься

Следует объяснить всем этим гарвардско-пулитцеровским "экспердам", что принужденная к "непобеде" и перемирию Украина, часть которой останется под оккупацией, конечно же не сможет стать частью НАТО и ЕС, в нее никто не будет инвестировать и т.д. – и что мы сделаем это не только своей трагедией, но и их сильной головной болью.

Эта недобитая и покинутая на произвол судьбы страна, несмотря на нищету, будет вкладывать все ресурсы в войну, в частности костьми ляжет, чтобы сделать себе ядерное оружие, и имеет очень большие шансы на успех. Ну а если ЦРУ таки удастся это предотвратить, то уж что-что, а так называемую "грязную бомбу" у нас будут клепать чуть ли не в каждом подвале, и с этим точно никто ничего не поделает. Бороться с нищетой при отсутствии репараций и инвестиций придется так же любыми методами, в частности стать одним из мировых хабов по торговле нелегальным оружием, другими нежелательными товарами в "культурных" странах, стиральной машиной для отмывания теневых средств и т.д.

Так может тогда Белому Дому проще отдать нас на растерзание россии, чем иметь проблемы с такой искалеченной ПТСРной страной? Тоже нет, потому что страны может не быть, но украинцев слишком много, чтобы их всех физически уничтожили россияне.

Дети погибших бойцов вырастут беженцами в детских домах Европы и будут питать ненависть не только к оккупантам, но и к тем, кто нас предал в решающее время. И поскольку достать москву им будет тяжеловато, злоба канализируется в отместку тем, до кого можно дотянуться, – западным политикам, которые в свое время приложились к нашему поражению.

Все эти и подобные ужасные картинки должны стать перед глазами фридманов, салливанов и байденов и стать для них более реальными ночными ужасами, чем очень абстрактный "беспорядок на россии". И привести их к пониманию того, что единственный способ избежать всех этих кошмаров, – это победная Украина, которая с помощью Запада полностью разбила российские войска, освободила все территории, вступила в НАТО и ЕС – и в ответ должна в дальнейшем быть вежливой, контролируемой, соблюдать правила "клуба" и согласовывать свои действия с союзниками и инвесторами.

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