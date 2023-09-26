Что удивляет в письме США с перечнем реформ для Украины

Что касается списка реформ, который передали из Посольства США в украинские правительственные функционеры. Почему я рад, чего ожидаю и чему удивился. Сейчас без измены, хайпа и политизации. Это все будет, но позже.

Документ настоящий, это уже подтвердило Посольство США, и этот документ направлен всем международным донорам Украины. При этом Посольство США подчеркнуло, что это предложения к обсуждению, а не ультиматум.

Начну с того, что впервые за многие годы в таком документе нет ничего о финансовой сфере Украины. Это очень высокая оценка деятельности Национального Банка и его главы Андрея Пышного и Министерства Финансов и его главы Сергея Марченко от наших союзников. Обычно в таких документах всегда есть тезис об усилении независимости Национального Банка.

Многие описывают этот документ, как "деньги в обмен на реформы", потому что так сформулированы. Но у меня есть несколько иное мнение. США понимают, что война будет долгой, и документ сфокусирован на том, чтобы повысить способность Украины выдержать долгую войну. Это нуждается в прозрачности государственного управления, восстановлении конкурсов в стратегических госпредприятиях, развитии Минстратегпрома и УОП, организации координации ВПК и армии, усилении способности армии и ГЛАВНЕЕ нашей способности хотя бы частично финансировать боевые действия и привлекать инвестиции. Ну и восстановление приложением.

То есть две части. Обеспечение армии и привлечение инвестиций. Именно поэтому есть армия и оборонка, ну и о национальной безопасности, в том числе экономической. Государственного финансирования от доноров и международных инвестиций не хватит, поэтому вопрос захода в страну частных инвестиций в эти годы становится очень важным. Мы должны научиться жить, как Израиль и Южная Корея, мы должны быть способны привлекать инвестиции даже под угрозой ракетных ударов.

Наша армия должна модернизироваться даже во время войны (хотя это и очень сложно). В армейском пакете – реформы МО, Минстратегпром, бывший Укроборонпром, взаимодействие ВПК и МО, стандарты НАТО.

В инвестиционном – корпоративное управление, антимонопольное, НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, СБУ, БЭБ, суды в целом и КСУ, энергорынок, АРМА, Нацпол, Генпрокуратура, таможенники и пограничники, Счетная и печально ГАСУ. И один пункт на восстановление – об инспекторах.

Не удивляет отсутствие вопросов в Налоговой. На армию налоговая не сильно влияет (напрямую), а проблемы украинского бизнеса в инвестиционном пакете от американцев удивительно было бы увидеть. По мнению американцев, если налоговая будет создавать проблемы, то по ней вопросы решат НАБУ и САП. А блокировка налоговых накладных крупных инвесторов не коснется. Уважаемый украинский бизнес, эту проблему придется решать самостоятельно. У американцев все окей.

У меня только удивление вызвала фраза о "сформировании Совета Общественного Контроля НАБУ" (дословно form a public oversight council) в пункте о НАБУ. РХК НАБУ сформирована. Она работает. Возможно. это эхо обвинений в политизированности РГК НАБУ, которые вы все слышали во время освещения дела Коболева.

Хотя кажется, что инвестиционных пунктов больше, пункты об армии важнее и, по моему мнению, сложнее. В большинстве случаев пункты инвестиционны о повышении прозрачности, кадровом отборе и создании независимости. Это можно плюс-минус сделать в условиях политической воли или большой договоренности Офиса и Белого Дома. Скандалов будет множество. Но это возможно более или менее в указанные сроки, хотя работы и много.

А вот внедрение стандартов НАТО везде сложно само по себе. Как делать это в воюющей армии я вообще не очень понимаю (впрочем я и простой младший лейтенант). Налаживание горизонтальных связей от ГШ и МО с Минстратегпромом и УОП это всего один раздел в документе, но работы там не просто много, а очень много. И сроки там ну прямо вплотную. Не завидую Камышину и Умерову. Но очень надеюсь, что в следующем таком пакете к их учреждениям не будет вопросов, как к НБУ. Это нужно и нам самим.

В целом, этот документ сигнализирует, что Соединенные Штаты выбирают курс на долгую войну и заинтересованы в устойчивой во времени Украине. Если кого пугает долгая война, то я вам об этом сказал еще в марте 2022, для меня здесь новостей нет. Для меня страшнее было бы ОТСУТСТВИЕ предложений, потому что это могло бы свидетельствовать, как раз, об усталости от Украины и нежелании заниматься нами.

Кто говорит, что этот документ это что-то страшное, но я смотрю на это иначе. Это, как ни странно, путь к укреплению доверия в будущем. Мы не упали, это удивило весь мир, и сначала на нас боялись вздохнуть, потому что целый мир думал, что мы рухнем. И не очень понимал, как мы устояли и выдержали.

Теперь у нас верят как в страну. Мы не Ирак, не Сирия, не Афганистан. Мы способны. Теперь нам говорят, окей это надолго, и мы верим, что вы можете стать как Южная Корея или Израиль.

Ну, я не против.

Давайте по делам.

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