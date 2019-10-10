Дело Пашинского возобновили через два года: были основания?

Печерский суд Киева арестовал экс-депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Сергея Пашинского. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу (ст. 121 УК). Мера пресечения, которую суд избрал Пашинскому, - содержания под стражей на 60 дней (до 4 декабря 2019 года) без альтернативы залога. Разбираем нюансы привлечения экс-депутата к уголовной ответственности.

Первый и главный нюанс в данном деле - имел ли право орган досудебного расследования возобновлять дело, которое было закрыто в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений, и каким образом было возобновлено данное дело. Было ли проведено объективное и полное расследование в данном уголовном производстве.

Ведь, при принятии процессуального решения, в соответствии со ст. 94 Уголовного процессуального кодекса Украины, орган досудебного расследования должен был беспристрастно исследовать все обстоятельства уголовного производства, с учетом того, что данное дело приобрело резонансный характер. И только после этого принимать окончательное решение по данному делу.

Если сделать небольшой экскурс в уголовный процессуальный закон, увидим, что не так уж и просто иногда отменить процессуальное решение органа досудебного расследования. Особенно, если данное решение было принято с учетом законных требований и интересов лиц, а именно участников данного инцидента.

Так, согласно норм Уголовного процессуального кодекса Украины, решение следователя может быть обжаловано во время досудебного расследования заявителем, потерпевшим, его законным представителем согласно п. 3 ч. 1 ст. 303 УПК Украины. Жалоба на постановление о закрытии криминального производства может быть подана в течении десяти дней с дня получения лицом ее копии (ч. 1 ст. 304 УПК Украины).

Срок подачи жалобы на стадии досудебного расследования не является пропущенным, если жалоба или другой документ был подан через почтовое отделение или был передан лицу, которое было уполномочено в принятии. А для лиц, которые содержатся под стражей, либо находятся на медицинском стационаре, - если данную жалобу было подано служебному лицу до истечения данного срока.

В случае пропуска данного срока, жалоба возвращается лицу, если он не поставил вопрос о возобновлении пропущенного срока на обжалование данного постановления. Следственный судья, при наличии соответствующего заявления может возобновить срок только в том случае, если он был пропущен по уважительным причинам, которые должны быть отображены в данной жалобе (болезнь, командировка, стихийное бедствие, болезнь родного человека т.д.).

Причиной пропуска сроков на обжалование могут быть и объективные основания, в связи с которыми лицо не смогло вовремя реализовать свое право на подачу такой жалобы.

Так же следует отметить, что, если постановление о закрытии уголовного производства было направлено не надлежащим образом, то есть когда невозможно определить дату отправки данной жалобы. В таком случае следственные судьи должны руководствоваться другими существенными обстоятельствами без привязки к исчислению сроков подачи такой жалобы.

Поэтому возникает вопрос - как именно было возобновлено данное дело, были ли основания для избрания Сергею Пашинскому безальтернативной меры пресечения в этот момент.