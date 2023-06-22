Девять двигателей восстановления Украины

Презентовали во время Ukraine Recovery Conference в Лондоне девять стратегических секторов, которые станут двигателями обновления.

Профессиональное и социальное развитие для каждого. Создадим условия для возвращения наших граждан и комфортной жизни в Украине.

Внутренняя безопасность и защита восточной границы НАТО. Это гарантирует мощная армия из более чем 500 000 военных, а также развитый оборонный сектор.

Самое масштабное строительство, способствующее развитию локального производства строительных материалов и оборудования.

"Зеленый" индустриальный переход. "Зеленая" энергия для внутренних потребностей и экспорта в ЕС. И кроме этого, будем производить "зеленый" водород, а отходы агропромышленности применим для производства биометана.

Украина будет производить "зеленую" сталь, алюминий и удобрения без использования угля и природного газа. Будем больше использовать экологический транспорт, прежде всего речной и железнодорожный.

Будем добывать критические материалы и производить продукты из них. Украина имеет самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых.

Украина станет гарантом глобальной продовольственной безопасности для 600 миллионов человек в мире. В то же время возрастет технологическая составляющая производства – обеспечим глубокую переработку более 50% продукции и полное использование отходов.

Развитие стартапов и предпринимательства. Индустриальное развитие Украины потребует новых технологических решений, которые в сочетании с цифровизацией экономики станут стимулом развития для IT и R&D секторов.

Мы интегрируемся в инфраструктуру ЕС. Украина должна переориентировать транспортные потоки с постсоветской на трансъевропейскую сеть.

Что нужно на этом пути? Прежде всего – безопасность. Украина должна стать членом НАТО и Европейского союза. Внутри страны должны работать над соблюдением свобод граждан и бизнесов, способствовать динамичному развитию экономики и выполнить свою домашнюю работу — структурные реформы.

Рада, что подобное видение полностью разделяют наши друзья и партнеры, потому что этот путь мы сможем пройти только вместе.

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