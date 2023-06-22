Девʼять двигунів відбудови України

Презентували під час Ukraine Recovery Conference у Лондоні дев’ять стратегічних секторів, що стануть двигунами відновлення.

Професійний та соціальний розвиток для кожного. Створимо умови для повернення наших громадян та комфортного життя в Україні.

Внутрішня безпека та захист східного кордону НАТО. Це гарантуватиме потужна армія з понад 500 000 військових, а також розвинений оборонний сектор.

Наймасштабніше будівництво, що сприятиме розвитку локального виробництва будівельних матеріалів та обладнання.

"Зелений" індустріальний перехід. "Зелена" енергія для внутрішніх потреб та експорту до ЄС. Та крім цього, вироблятимемо "зелений" водень, а відходи агропромисловості застосуємо для виробництва біометану.

Україна вироблятиме "зелену" сталь, алюміній та добрива без використання вугілля та природного газу. Будемо більше використовувати екологічний транспорт — насамперед річковий та залізничний.

Будемо видобувати критичні матеріали та створювати продукти з них. Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.

Україна стане гарантом глобальної продовольчої безпеки для 600 млн людей у світі. Водночас зросте технологічна складова виробництва — забезпечимо глибоке перероблювання понад 50% продукції та повне використання відходів.

Розвиток стартапів і підприємництва. Індустріальний розвиток України потребуватиме нових технологічних рішень, що у поєднанні з цифровізацією економіки стане стимулом розвитку для IT- та R&D-секторів.

Ми інтегруємось в інфраструктуру ЄС. Україна має переорієнтувати транспортні потоки з пострадянської на транс'європейську мережу.

Що потрібно на цьому шляху? Найперше – безпека. Україна має стати членом НАТО та Європейського Союзу. Всередині ж країни маємо працювати над дотриманням свобод громадян і бізнесів, сприяти динамічному розвитку економіки й виконати свою домашню роботу — структурні реформи.

Рада, що подібне бачення повністю розділяють наші друзі й партнери, бо цей шлях ми зможемо пройти лише разом.

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