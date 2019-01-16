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16.01.2019, 19:34

Дикость в Лавре. Митрополит Павел как зеркало РПЦ в Украине

Дикость в Лавре. Митрополит Павел как зеркало РПЦ в Украине
православный богослов

Все бизнесмены Киева, а то и Украины, знают, что с владыкой Павлом лучше не иметь конфликтов. Потому что проклянет

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Есть люди церкви, которых любят, к которым тянутся прихожане. А есть люди церкви, которых боятся. Владыка Павел много лет относится именно к этой последней, довольно малочисленной группе людей. Все бизнесмены Киева, а то и Украины, знают, что с владыкой Павлом лучше не иметь конфликтов. Потому что проклянет. И его проклятия действительно имеют силу. От кого эта сила? От Бога? Не думаю. Личная жизнь владыки Павла и особенности его характера не дают оснований считать, что он близок к Богу.

Есть люди церкви, чьи суждения является плодом благоразумия и любви. А есть люди церкви, чьи слова отражают их болезненное воображение и мировоззрение. Владыка Павел - наместник Лавры с 1994 года. За это время он мог бы полностью проявить собственную любовь и мудрость. Но ее мы не видим. Зато постоянны его высказывания, ставящие вопрос о психическом здоровье.

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Есть люди церкви, которые развивают громады, заботясь о верующих и священниках. А есть люди церкви, для которых главное - отстроенные стены, образцовый быт и видимый порядок. Владыка Павел именно из таких строителей церкви как стен и отделок. Бывали случаи, когда служившие при нем протодиаконы, имея большое количество детей, маялись по съемным квартирам. И только вмешательство других духовных лидеров позволяло получить от многочисленных богатств Лавры возможность иметь собственное жилье.

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Есть люди церкви, которые стремятся служить другим. Покровский монастырь в Киеве возник как больница, при которой монахини помогали больным. Во время Евромайдана Михайловский монастырь стал полевым госпиталем, где даже проводились операции. Ну а есть люди церкви, которые выгоняют больницу с территории монастырей. В то время как одни владыки усыновляют детей, больных СПИДом, другие кричат, что "спидоносцам тут не место".

Сегодня перед Украиной стоит простой вопрос: какие люди церкви необходимы в начале XXI века? Какой должна быть церковь? Думаю, церковь - это место для всех, больница душ. Но это не значит, что больной может быть врачом, то есть священником или епископом.

То, что органично звучит в Москве из уст отцов Всеволода Чаплина, Ивана Охлобыстина или Дмитрия Смирнова, воспринимается как полная дикость в Киеве. Церковь должна идти впереди, задавая идеалы жизни - выше обычных социальных норм, а не тянуть своих сторонников и социум в далекое прошлое, когда миром правили магия, проклятие, восхваление себя и унижение других.

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То, что органично звучит в Москве из уст отцов Всеволода Чаплина, Ивана Охлобыстина или Дмитрия Смирнова, воспринимается как полная дикость в Киеве. Церковь должна идти впереди, задавая идеалы жизни

В конце главного произведения Данте описывается Бог. И единственное, что о нем может сказать поэт - это любовь, которая правит миром. Представлять христианского Бога - трудная задача, и "УПЦ МП" постоянно забывает о любви. Пока речь идет об абстрактных вещах, из уст представителей РПЦ в Украине мы слышим о необходимости любви, единства, принятия другого, милосердия. Но как только этот другой конкретизируется, становится музейным работником или художником, "раскольником" или "униатом", больным СПИДом или политиком, сразу начинаются попытки найти ту или иную соринку в его глазах. Часто РПЦ в Украине настолько боится увидеть человеческое в других, что даже боится встречаться - с братьями по православной вере, оказавшимися в иной юрисдикции, с президентом, с народом на местах, где начинаются многочисленные изменения громадами подчинения. Демонизировать других легко на расстоянии. Проклинать - легко. Но давайте задумаемся - почему это для них так легко? Возможно, как раз потому, что нечто главное давно уже умерло в их душах.

Чтобы рассуждать от имени Бога, нужно ожить. Чего мы искренне и желаем владыке Павлу, а также всем его собратьям.

Ожить как христианам, как украинцам, ожить как людям. Давно пора.

Специально для LIGA.net

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Теги: упц мп, киево-печерская лавра, рпц, митрополит павел
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