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Достать российских преступников в любой точке мира. Украина получила еще один механизм

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Достать российских преступников в любой точке мира. Украина получила еще один механизм

заместитель министра юстиции Украины
31.05.2023, 09:51

Украина ускорила принятие международной Конвенции о сотрудничестве по преследованию за преступления геноцида, против человечности, военные.

Мировая юридическая система давно требовала принятия такого документа. 74 года назад была принята Конвенция о геноциде и Женевские конвенциии, в этом году исполняется 25 лет Римскому уставу, но войны продолжают сотрясать планету.

Некоторые из существующих многосторонних договоров содержат положения о взаимной правовой помощи и экстрадиции, например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции. Нынешняя Любляно-Гаагская Конвенция – это многосторонний договор, предусматривающий механизмы межгосударственного сотрудничества по расследованию и судебному преследованию самых серьезных международных преступлений.

Как бы это ни огорчало, Украина станет первым бенефициаром новой Конвенции. Мы уже зарегистрировали более 70 тысяч военных преступлений, и работа по расследованию и привлечению виновных к ответственности продолжается. И теперь появляется возможность не только выносить приговоры, но и доставать военных преступников в любой точке мира.

Договор обеспечивает сотрудничество государств в расследовании и наказании, получении судами, органами досудебного расследования международной правовой помощи при сборе доказательств. А также экстрадицию лиц, подозреваемых или осужденных за преступления, подпадающие под Конвенцию, с территории всех континентов.

Конвенция должна стать одним из основных компонентов всеобъемлющей системы, над которой работает Украина, чтобы привлечь к неизбежной ответственности Россию, ее политическое и военное руководство. Стать еще одним инструментом возмездия вместе с Римским уставом, Специальным трибуналом, Международным компенсационным механизмом.

Сегодня разрабатывается юридическая основа для конфискации суверенных активов России, замороженных по всему миру, для выплат компенсаций потерпевшим в войне. Благодаря всей системе наказания – Россия будет привлечена к ответственности за все военные преступления и обязана возместить все убытки.

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