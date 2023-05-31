Дістати російських злочинців у будь-якій точці світу. Україна отримала ще один механізм відплати

Світова юридична система давно вимагала ухвалення такого документа. 74 роки тому було ухвалено Конвенцію про геноцид та Женевські конвенції, цього року виповнюється 25 років Римському статуту, але війни продовжують трясти планету.

Деякі з існуючих багатосторонніх договорів містять положення про взаємну правову допомогу та екстрадицію, наприклад, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Конвенція ООН проти корупції. Нинішня Любляно-Гаазька Конвенція – це багатосторонній договір, який передбачає механізми міждержавної співпраці для розслідування та судового переслідування найсерйозніших міжнародних злочинів.

Як би це не засмучувало, Україна стане першим бенефіціаром нової Конвенції. Ми вже зареєстрували понад 70 тисяч воєнних злочинів, і робота з розслідування та притягнення винних до відповідальності триває. І тепер зʼявляється можливість не лише виносити вироки, а діставати військових злочинців у будь-якій точці світу.

Договір забезпечує співпрацю держав у розслідуванні та покаранні, одержання судами, органами досудового розслідування та прокуратури міжнародної правової допомоги під час збирання доказів. А також екстрадицію осіб, підозрюваних або засуджених за злочини, що підпадають під Конвенцію, з території всіх континентів.

Ця Конвенція має стати одним з основних компонентів всеосяжної системи, над якою працює Україна, щоб притягнути до неминучої відповідальності Росію, її політичне та військове керівництво. Стати ще одним інструментом відплати разом із Римським статутом, Спеціальним трибуналом, Міжнародним компенсаційним механізмом.

Сьогодні розробляється юридична основа для конфіскації суверенних активів Росії, заморожених по всьому світу, для виплат компенсацій потерпілим у війні. Завдяки всій системі покарання – Росію буде притягнуто до відповідальності за всі воєнні злочини та зобов'язано відшкодувати всі збитки.

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