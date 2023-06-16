Два главных совета русским

У тех, кто считает себя русскими, сегодня есть два полезных занятия.

Первое: всеми доступными средствами способствовать окончательному распаду своей империи. Второе: наперед продумывать альтернативные идентичности, которые можно будет предложить в разных частях бывшей империи тем, кто считает себя русскими.

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Потому что "нацменам" РФ в этом смысле гораздо легче: у них основа альтернативной идентичности есть по умолчанию. А вот "русским" для этого еще придется постараться.

Собственно, это все, что могут сделать сегодня полезного русские именно _как русские_. Могут, конечно, еще помогать украинцам (в т.ч. в РФ и ЕС), а также жертвовать на ЗСУ. И за это всегда спасибо. Но это уже не как русские, а просто как порядочные люди, неравнодушные к совершаемому злу.

А все остальные занятия – или никак, или вредны. Особенно если они как-то питают иллюзию "единой демократической России от Балтики до Камчатки". Потому что на самом деле одно из двух: Россия будет или единой, или демократической. И лучше бы, конечно, второе.