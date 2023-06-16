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Дві головні поради росіянам

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Дві головні поради росіянам

філософ, член PEN Ukraine
16.06.2023, 19:05

Час готуватись до майбутнього життя після розпаду імперії

У тих, хто вважає себе росіянами, сьогодні є два корисних заняття.

Перше: всіма доступними засобами сприяти остаточному розпаду своєї імперії. Друге: наперед продумувати альтернативні ідентичності, які можна буде запропонувати у різних частинах колишньої імперії тим, хто вважає себе росіянами.

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Тому що "нацменам" РФ у цьому сенсі набагато легше: у них основа альтернативної ідентичності є від початку. А ось "росіянам" для цього ще доведеться постаратися.

Власне, це все, що можуть зробити сьогодні корисного росіяни саме _як росіяни_. Можуть, звісно, ще допомагати українцям (зокрема у РФ та ЄС), а також жертвувати на ЗСУ. І за це завжди дякую. Але це вже не як росіяни, а просто як порядні люди, небайдужі до скоєного зла.

А решта всіх занять – або ніяк, або шкідливі. Особливо якщо вони якось підживлюють ілюзію "єдиної демократичної Росії від Балтики до Камчатки". Тому що насправді одне з двох: Росія буде чи єдиною, чи демократичною. І краще б, звісно, друге.

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розпад росії
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