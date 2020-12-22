Если вы за качественную информацию и развитое полноценное общество, поддержите LIGA.net

"Если вы не платите за товар, значит товар – это вы". Этот принцип хорошо известен в бизнесе. Медиабизнес — не исключение. В Украине работают сотни информационных сайтов. За счет чего они живут? В лучшем случае, они продают рекламу. Хотя правильнее говорить: продают рекламодателю доступ к аудитории. И это – честный способ заработка.

К сожалению, так работают не все. Денег от рекламного рынка на всех не хватает. Поэтому вместе с честной рекламой не очень честные СМИ продают "джинсу" – скрытую рекламу. Хорошо еще, если речь о новых подгузниках или лекарстве от головной боли. Часто у "джинсы" совсем другой заказчик: политики, олигархи, корпорации, которым важно влиять на выбор людей, их поведение, ожидания и мечты.

В развитых странах потребители давно платят за доступ к качественной информации. Информации без примесей — влияния владельца СМИ или скрытого заказчика контента.

Украина пока в самом начале пути. У нас уже есть медиа, которые работают по подписке, по крайней мере, на часть контента. Нет денег — нет информации. Почти как со стульями в книге "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

Думаю, что LIGA.net тоже к этому придет. Но есть не менее важный момент. Без доступа к качественной информации невозможно развитие полноценного гражданского общества, для которого работают качественные СМИ. Все связано.

LIGA.net выбрала модель donations. Можно назвать это добровольной подпиской. Мы просим о ежемесячной поддержке читателей, для которых важно, чтобы в Украине были медиа, которые не зависят от денег олигархов, делают важные статьи и расследования, отстаивают интересы аудитории, а не "заказчиков контента". И стараются делать это максимально качественно.

Приятный бонус: по желанию, мы отключаем для наших донаторов показ рекламы. Только новости, статьи, интервью, спецпроекты.

За полгода работы в этой модели мы написали десятки важных статей, которые касаются каждого украинца (даже если не все об этом знают). Мы хотим продолжать работать для вас и в Новом году.

Уверен, у нас все получится.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.