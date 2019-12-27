Ложь ложью погоняет: почему мы охотнее верим фейкам, чем правде

Принято считать, что фейк - это продукт цифровой эпохи. На самом деле, информационные провокации существуют столько же, сколько и само человечество, и находят отражение в художественной культуре с древнейших времен.

Возьмем, к примеру, библейский миф о Сусанне и старцах.

Место действия Древний Вавилон, VI век до нашей эры. Глубоко уважаемые в обществе старцы-судьи возжелали прекрасную Сусанну, супругу состоятельного вельможи. Пользуясь своим высоким авторитетом, старцы выдвинули Сусанне ультиматум: либо рандеву на троих, либо обвинение в порочном поведении. Девушка с негодованием отказалась, и старцы растрезвонили на весь город, что Сусанна коварная соблазнительница и заслуживает смерти за измену супругу.

Общественность на провокацию поддалась, набрала в руки камней и ворвалась в дом «прелюбодейки» для учинения расправы. К счастью, пророк Даниил, проходивший мимо, усомнился в словах старцев. То ли не понаслышке знал, какими недобрыми могут быть помыслы уважаемых судей, то ли, у него все было хорошо с критическим мышлением. Пророк деликатно поинтересовался, под каким именно деревом свершалось прелюбодеяние? Вопрос озадачил старцев, ответы были даны вразнобой и лживость обвинений стала очевидной. Фейк разрушили, Сусанну от клеветы спасли, а виновных наказали.

Прекрасная легенда, не правда ли? Но случись эта история сегодня, стало бы общество слушать Даниила с его доводами? Digital эра внесла свои коррективы.

Во-первых, о том, что Сусанна изменяет мужу, все бы узнали из поста очевидцев в Фейсбуке. Твитты с запоминающимися хэштегом заполонили бы сеть. Топовые блоггеры выкладывали бы сториз в Instagram со своим мнением по сути вопроса. А СМИ непременно бы запестрили заголовками "Сусанна изменила мужу и будет подвергнута наказанию". Мгновенное распространение информации среди огромного количества людей - это совсем не то, что пара зевак-очевидцев из мифа.

Во-вторых, социальные сети и сервисы-анонимизаторы сегодня позволяют под онлайн-маской совершать практически любое действие безнаказанно. В случае с Сусанной старцы понесли наказание, в наше же время найти виновного в фейке практически невозможно.

А в-третьих, сегодня в онлайн доступе находится такое количество информации о нас, что любой слух легко найдет сносное подтверждение и будет выглядеть вполне правдоподобным. Создатели фейков активно этим пользуются.

Вынужден констатировать, что благодаря вышесказанному отбить фейковую атаку сегодня в разы сложнее, чем в Библейские времена. Неизменным осталось лишь природное нежелание социума опираться на фактаж.

Увы, окружающие занимают ту или иную сторону конфликта, основываясь лишь на предубеждении и эмоциях. Все успешные информационные провокации базируется на предварительных ожиданиях. Если есть внутренний отклик, твердые факты не нужны. Поэтому любая история об обрушенных репутациях прежде всего основана на том, на что люди предсказуемо отреагируют.

Вернемся к библейской истории и представим, что Сусанна решила себя активно защищать. Вышла бы к толпе с заявлением, что старцы врут. Провозгласила бы, что измена мужу - дело семейное и в общественном обсуждении не нуждается. Или, вообще, пошла бы на старцев с кулаками за беспардонную клевету. Появились ли бы у нее сторонники?

К сожалению, я вас разочарую. Общество не поддержало бы Сусанну.

Существует три основных фактора, вызывающих антипатию и осуждение окружающих. Это агрессия, эгоизм и демонстрация превосходства. Если Ваше поведение соответствует любой из этих характеристик, о поддержке со стороны общества стоит позабыть. Так заложено природой и нашим моральным компасом.

Говоря об эгоизме, я имею ввиду выражение обособленной позиции. Позиция "один против всех" не вызывает эмпатии у социума. Недавняя история с заместителем главного редактора Cosmopolitan Евгенией Плихиной ярко это демонстрирует. Предмет конфликта - насмешливый пост на странице журналистки в facebook о похоронах Дениса Волочаева, погибшего на Донбассе. Оставляя за скобками суть поднятой в публикации темы, отмечу, что героиня скандала противопоставила свое мнение общепринятым взглядам и была подвергнута немедленному порицанию, приведшему к ее увольнению.

Проявленная агрессия - еще более однозначный повод для осуждения социума. Возьмем, кейс интернет-магазина Stylus. Компанию обвинили в продаже "краденного" девайса. Вопрос решался на уровне техподдержки, пока участники конфликта не встретились лично, где СЕО Stylus не сдержался и дал жалобщику силовой отпор. Фото пострадавшего с окровавленным лицом попало в сеть, и общество безоговорочно стало на его поддержку. Пост о нанесенных "побоях" набрал немыслимое для бытового спора количество реакций и служит лучшим примером того, как агрессия программирует общественное мнение.

А вот в истории Сусанны, проявился самый неоднозначный повод для порицания - демонстрация превосходства. Героиня была женщиной красивой, богатой и весьма счастливой в браке со знатным вельможей. Весь ее образ жизни демонстрировал превосходство над теми, кто впоследствии стал ее народными судьями.

Схожий сюжет Джордж Мартин заложил в сцену публичного наказания Серсеи Ланнистер в «Игре престолов». Некогда блистательная королева, остриженная и обнаженная на потеху толпе, нигде не встретила сочувствия у своих поданных.

В современной бизнес-мире этот инсайт трансформировался в правило -"даже если ты большая акула, притворись маленькой рыбкой". Разрушить фейк легче, когда окружающие видят в вас себе подобного. Лучший инструмент для этого - это юмор.

Так, сеть бьюти-салонов G.Bar, столкнувшись с разгоном фейковых новостей о себе, отреагировали нестандартно. Вместо серьезных заявлений, владелицы в юморном формате breaking news разоблачали фейк и иронизировали над происшедшим. Готовность над собой посмеяться делает вас "своим" для аудитории. Не зря Остап Бендер завещал быть проще.

Подводя итоги, еще раз подчеркну: секрет массового распространения фейков лежит в человеческой природе. Это вовсе не результат развития технологий и трансформаций социального устройства. Они выступают лишь катализаторами наших природных инстинктов, независящих от уровня образования и социального статуса.

Знание поведенческих установок помогает не только создавать фейки, но и их разрушать. Нужно лишь внимательнее прислушаться к внутреннему голосу и поставить себя на место стороннего наблюдателя.