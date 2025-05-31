Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна. Тому повертати дітям дитинство мусимо тут і зараз

Указом президента День захисту дітей перенесено з 1 червня на 20 листопада. Ми публікуємо цей текст, бо він був написаний раніше і тому що для цієї теми немає спеціальних дат чи часових рамок.

День захисту дітей – на жаль, уже четвертий рік поспіль ця тема для України є вкрай актуальною.

Від чого ми маємо захищати наших дітей? Відповідь "від бомб та ракет" – вірна, але не вичерпна. З досвіду роботи нашого фонду назву декілька основних викликів.

Психологічні розлади. Навіть якщо дитина не виявляє помітних ознак психологічних проблем, це не значить, що їх немає. Особливо це стосується мешканців прифронтових територій. Тому не варто нехтувати консультаціями фахового психолога.

Освітній розрив. Якщо рахувати від часів ковіду, школярі в моєму рідному Харкові вже п’ять років навчаються онлайн. Це стосується й інших регіонів, близьких до фронту. Відсутність особистого контакту негативно впливає на засвоєння матеріалу, тож такі діти відстають від однолітків, яким пощастило ходити до школи.

Десоціалізація. Ще одна проблема онлайн-навчання – тривала відсутність у дитини контакту з однолітками. Коли такі діти нарешті потрапляють в оточення інших школярів, вони часто лякаються, замикаються в собі, намагаються уникати спілкування.

Втрата дитинства. Звучить пафосно, але саме так можна описати все вищесказане у двох словах.

Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна. Тому повертати дітям дитинство мусимо тут і зараз. Наш фонд робить це за підтримки міжнародних донорів. Основні напрями допомоги, окрім евакуації з небезпечних районів, є такими.

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Психосоціальні хаби. Це комфортні простори, які одночасно є укриттями. З дітьми тут проводять заняття й майстер-класи, під час яких маленькі відвідувачі комунікують з однолітками. Як правило, в хабах проводяться заняття як для дітей, так і для дорослих. Це робить зручнішим відвідування для батьків з дітьми.

Освітні хаби. Фактично це офлайн-школа, у якій діти надолужують освітній розрив. Навчальні програми формує методист, який оцінює рівень цього розриву та проводить тренінги для вчителів. Для старшокласників основна увага приділяється предметам, що входять до НМТ. З молодшими школярами, окрім учителів, займаються психологи та логопеди.

Виїзні заходи. У невеликих громадах, де немає наших хабів, ми організуємо виїзні заходи для дітей. Туди виїжджають професійні аніматори, проводять театралізовані заходи, естафети, конкурси, рухливі ігри.

Подарунки. Діти з прифронтових територій звикли жити у світі, який намагається їх вбити. Тому навіть невеликий подарунок на Різдво або Великдень є для них промінцем надії на краще.

Допомогти дітям може не лише великий благодійний фонд, а й кожен українець. Дам декілька порад, як це зробити.

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Донат на подарунки. Ви часто бачите у своїх соцмережах заклики в стилі "філіжанка кави = подарунок дитині". Не ігноруйте їх! Навіть непомітна для вас сума грошей здатна викликати посмішку в дитини, яка потрапила в біду.

Приєднатися до акції. Благодійники часто залучають волонтерів до певних подій, пов’язаних з допомогою дітям. Спробуйте долучитися – можливо, це стане початком вашої кар’єри благодійника.

Отримати допомогу. За три роки роботи нашого фонду маємо непоодинокі випадки, коли отримувачі нашої допомоги потім самі ставали волонтерами. Не виключено, саме участь вашої дитини в певному благодійному проєкті стане для вас поштовхом до дій.

Стати співробітником благодійного фонду. Є помилкова думка, що благодійність – справа лише волонтерів, які займаються цим у вільний час. Насправді світова "індустрія добра" – це велика налагоджена система, у якій працюють досвідчені фахівці. Перевірте вакансії на порталах з працевлаштування – можливо, добрі справи стануть вашою професією.

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