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Государственные расходы как насмешка

Цей матеріал також доступний українською
Государственные расходы как насмешка

глава правления Института информационной безопасности
17.07.2023, 08:41

На что не имеем права сейчас тратить деньги

Очень много затрат сейчас кажется насмешкой над происходящим в государстве. Замена герба, ремонт брусчатки, музей Голодомора – при всем уважении – могут подождать. Ибо не имеют отношения ни к ведению войны, ни к реформированию процессов, которые есть в государстве.

Существует универсальный метод проверить, нужен ли именно этот государственный расход именно сейчас. Задать вопрос – а что произойдет, если этот расход перенести на год? Что изменится? Если в ответ получим – ничего не изменится, то лучше эти деньги перебросить на закупку дронов.

В то же время есть много невоенных изменений, которые нужны Украине и на которые следует обратить внимание и усилия. Можно начать с реформы управления государственными финансами – упростить перебрасывание средств с одного направления на другое. И тогда не будет аргумента, что "это же заложено на высадку деревьев, как мы перекинем деньги на дроны?".

Следует наконец-то изменить подходы в государственном аудите. Ведь сейчас, если у вас заложен ремонт дороги и вы обложились бумажками, планами, обоснованиями и экономической целесообразностью – вопросов у Счетной или Госаудитслужбы не возникнет. А если вы решите купить аптечки на фронт – готовьтесь к разборкам по нецелевому использованию средств.

Экономика должна стать военной. И расходы должны стать либо военными, либо делающими государство более эффективным. Не хотите на дроны – ну, хотя бы на дерегуляцию, защиту реестров и обучение тренеров в школах. На фасилитацию и написание нового Уголовно-процессуального кодекса, который давно пора изменить.

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