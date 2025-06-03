Группа исследователей из неправительственной организации AI Futures Project со значительным опытом работы в компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект, обнародовала в начале апреля отчет, в котором утверждается следующее.

"Мы прогнозируем, что влияние сверхчеловеческого AI в течение следующего десятилетия будет огромным, даже большим, чем влияние промышленной революции. Руководители OpenAI, Google, DeepMind и Anthropic предполагают, что AGI (Artificial Generative Intellect, искусственный генеративный интеллект. – Ред.) появится в течение следующих пяти лет. Сэм Альтман сказал, что OpenAI нацелен на "суперинтеллект в истинном понимании этого слова". Есть соблазн отбросить подобные заявления как простой хайп. Это было бы большой ошибкой – это не просто хайп. Мы сами не хотим раскручивать ИИ, но мы также считаем, что к концу этого десятилетия "суперинтеллект" может появиться".