Група дослідників із неурядової організації AI Futures Project зі значним досвідом роботи в компаніях, які розробляють штучний інтелект, оприлюднила на початку квітня звіт, в якому стверджується наступне.

"Ми прогнозуємо, що вплив надлюдського AI протягом наступного десятиліття буде величезним, навіть більшим, ніж вплив промислової революції. Керівники OpenAI, Google, DeepMind та Anthropic передбачають, що AGI (Artificial Generative Intellect, штучний генеративний інтелект. – Ред.) з’явиться протягом наступних п'яти років. Сем Альтман сказав, що OpenAI націлений на "суперінтелект в істинному розумінні цього слова". Є спокуса відкинути подібні заяви як просто хайп. Це було б великою помилкою – це не просто хайп. Ми самі не хочемо розкручувати ШІ, але ми також вважаємо, що до кінця цього десятиліття "суперінтелект" може з’явитися".