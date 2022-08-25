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История Украины создается сейчас. Ничего более содержательного в нашем прошлом не было

Цей матеріал також доступний українською
История Украины создается сейчас. Ничего более содержательного в нашем прошлом не было

журналист, ведущий “Подвійних стандартів” на радио НВ
25.08.2022, 15:45

Нам выпало жить в самый субъектный период существования Украины

Я родился в 1983 году. Она — в 1991-м. Украина обрела независимость, когда я пошел в школу. 

Некоторые этапы — не перепрыгнуть, некоторые процессы — не ускорить. Взросление всегда связано с расходами. Большинство украинцев старше своей страны — и все, что нас окружает, только наших рук дело. "Не пытайтесь воспитывать свою страну — она все равно будет похожа на вас". 

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Большой соблазн заглядываться на чужое. Тем более, что оно всегда обращено к нам парадным фасадом, за которым не видно семейных скандалов и взаимных оскорблений. В этом и состоит ошибка оптики: со стороны может казаться, что в других семьях не ссорятся и у них нет проблем. Это не так на самом деле. 

Большое искушение состарить Украину на тысячу лет, но это, однако, будет частичная правда. Наше прошлое слишком уж дроблено. Наше генеалогическое дерево слишком растерзано. В отличие от большинства наших соседей, у нас даже не было своей "золотой эпохи", куда можно захотеть бежать. Особенно сегодня, когда торговля ностальгией по прошлому становится главным занятием политиков в разных странах. 

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Наши государственные эксперименты столетней давности были слишком непродолжительны. Их драматический финал способен только научить, как поступать не надо. А древние периоды субъектного существования слишком отдалены от нас, чтобы там можно было искать какие-нибудь рецепты. И подавно — чтобы мечтать вернуться туда. 

Многие наши соседи стали взрослеть раньше нас. Речь идет обо всех, кто сумел сто лет назад отбиться от империи и сохранить независимость как минимум для одного поколения своих граждан. Следовательно, империя их снова загребла под себя, но опыт самостоятельного существования успел стать прививкой. Эти страны узнали, как оно жить без метрополии, и пронесли это знание через десятилетие оккупации. В 1991 году оно им пригодилось. 

А мы изобретали себя с нуля. Спорили об очевидном. Договаривались об изначальном. Наши дискуссии не были проговорены и нам приходилось это делать в ежедневном режиме. Кто-то скажет, что мы потеряли много времени. По идее, мы были на это обречены. Детскими болезнями иногда нужно просто переболеть. 

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Похоже, что иммунитет мы в конце концов приобрели. Иначе не выстояли бы. Империя не верила в Украину, но выяснилось, что в Украину верят ее собственные граждане. Флаги и слова обрели смысл, символы — силу. Ценность определяется жертвой — и наша страна выдержала испытание на прочность. 

История других стран выписана в учебниках. История нашей создается здесь и сейчас. Нам пришлось жить в самый субъектный период существования Украины, и ничего более содержательного в нашем прошлом не было. Все предыдущие попытки оканчивались поражениями, и только сейчас мы живем в ситуации открытого финала. То, что об Украине напишут в энциклопедиях, зависит от нашего поколения. 

Любой наш финал постфактум будет провозглашен закономерным. Если мы победим, это объяснят исторической логикой, эволюцией процессов и состоянием умов. Если мы проиграем — объяснят это так же. В обоих случаях нам стешут углы, исправят зигзаги и выровняют дороги. Просто при одном сценарии изображение нашего пути закономерно будет вести к хеппи-энду. И наоборот. 

Нам выпало жить внутри истории. Наших современников будут печатать на банкнотах и называть в их честь улицы. Знакомые нам имена будут чеканить на памятниках и мемориальных досках. Мы будем рассказывать нашим внукам о сегодняшней реальности, потому что это будет их школьное домашнее задание. От нас зависит только то, где будут печататься их учебники. 

Мы сами создаем свое будущее. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Авторство принадлежит каждому – и никто не сможет объявить себя непричастным. 

Судьбе так захотелось, чтобы я был старше своей страны. Но я сделаю все, чтобы мои внуки были моложе ее.

Отрывок из книги "Дикий Запад Восточной Европы"

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история Украины независимость Украины Казарин Павел свободная страна
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