Невозможно предугадать, какой пост в соцсетях может "взорвать" вашу жизнь. В некоторых ситуациях от этого может зависеть не только карьера

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Какие ассоциации вызвал у автора скандал с Украинским католическим университетом

История в Газе: как спецслужбы ХАМАС отреагировали на "компрометирующее" фото в соцсетях

Письменные и неписаные правила, от которых может зависеть жизнь человека.

