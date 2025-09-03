Ошибки будут всегда. Но способность их признавать и исправлять возвращает доверие гораздо лучше, чем имитация безупречности

В кризисе институт всегда характеризует не то, что он декларирует, а то, как он действует в конкретной ситуации. Иногда это ситуация совсем обыденная: поселить студентку в общежитие или нет. Но именно в таких мелочах видно, что является ценностями для института – настоящий компас или декоративный баннер.

Последняя история с Украинским католическим университетом – лишь один пример. Формально студентке отказали в поселении из-за конкурса и ограниченного количества мест. Неформально – из-за эмодзи ЛГБТ в профиле в соцсетях.

И вот здесь проявился классический институциональный шпагат: в данном случае между католической традицией и образом европейского прогрессивного университета.

