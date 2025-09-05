Думка
думки вголос
Через фото у соцмережах: від відмови поселити до гуртожитку до допиту бойовиками ХАМАС
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Які асоціації викликав у автора скандал з Українським католицьким університетом
- Історія в Газі: як спецслужби ХАМАС зреагували на "компрометуюче" фото у соцмережах
- Писані та неписані правила, від яких може залежати життя людини.
