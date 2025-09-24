К тем в тылу, кто устал от войны: посмотрите в глаза реальности
О чем мнение Павла Казарина:
- Сегодня между улицами Варшавы, Праги и Киева нет никакой визуальной разницы. Война разделила украинские города на прифронтовые и тыловые;
- это напоминание о том, что Украина — не в одиночестве. Роль тыла для Украины выполняет Запад, который вливает миллиарды в украинский бюджет, что позволяет нам жить;
- кроме косметического военного сбора, у нас нет налогов на войну, о карточной системе мы знаем только из кино;
- это не идет ни в какое сравнение с тем, как жили те же США во Вторую мировую, хотя войны не было на их территории: жесткие ограничения, карточная система и даже общественные огороды вместо парков;
- те, кто в тылу сейчас, могут сами определять уровень своей вовлеченности в сопротивление, государство никого к этому принудительно не обязывает;
- поэтому и эта ноша сопоставима с обычным экономическим кризисом;
- но представьте, что западный избиратель проголосовал за лидеров, которые сократят поддержку Украины. Вот тогда украинскому тылу придется по-настоящему стать тылом воюющей страны;
- украинский тыл сейчас такой потому, что за войну в значительной степени платим не мы. Но если кто-то думает, что хуже быть не может — он ошибается;
- если кто-то сильно устал от войны, ему стоит помнить об этих обстоятельствах и контексте.
Знаете, что первым бросается в глаза, когда выезжаешь в Европу после трех с половиной лет полномасштабной войны? А ничего. Между улицами Киева и Варшавы, Львова и Праги нет никакой визуальной разницы.
Да, сначала ты будешь путать гражданскую авиацию со звуком летящей ракеты. Будешь привыкать к тому, что в Европе нет комендантского часа. Но в итоге реальность западных городов ничем не отличается от реальности многих украинских. Отличия проявляются в тот момент, когда начинаешь разговаривать с людьми.
Потому что украинцы и поляки, украинцы и чехи озабочены разными вещами. Но если кто-то решит искать различия в том, как выглядят улицы, он рискует не обнаружить контраста. И это, пожалуй, самое главное впечатление от первого армейского отпуска.
Война разделила украинские города на прифронтовые и тыловые. И пока первым приходится жить в реалиях военного времени, вторые, к счастью, могут позволить себе сталкиваться с войной лишь изредка. И этот комфорт тыловой реальности — всего лишь напоминание, что с первого дня войны Украина не осталась в одиночестве.
Роль тыла для украинского фронта взял на себя Запад. Он не только дает украинской армии оружие, не только поставляет нам снаряды и размещает украинские военные заказы на своих заводах. Он еще и поддерживает украинскую экономику.
Именно Запад ежемесячно вливaет миллиарды в украинский бюджет. Благодаря западным деньгам Украина финансирует социальные расходы, платит пенсии пожилым людям и зарплаты бюджетникам. Украинская экономика подключена к внешней системе жизнеобеспечения, и поэтому в значительно меньшей степени ощущает на себе тяготы военного времени.
У нас нет лимитов на потребление, а карточную систему мы видели только в кино. У нас нет ограничений на импорт, и украинским гражданам доступно все, включая автомобили. У нас нет дополнительных налогов на войну, если не считать косметического военного сбора. Никто не обязывает украинских налогоплательщиков покупать облигации военного займа.
