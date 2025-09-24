Городи замість парків? Карткова система? Україна уникла цих тягарів війни завдяки союзникам. Але варто пам'ятати, що життя тилу може змінитись

Сьогодні між вулицями Варшави, Праги та Києва немає жодної візуальної різниці. Війна поділила українські міста на прифронтові й тилові;

це нагадування про те, що Україна – не на самоті. Роль тилу для України виконує Захід, який вливає мільярди до українського бюджету, що дозволяє нам жити;

крім косметичного військового збору, у нас немає податків на війну, про карткову систему ми знаємо лише з кіно;

це не йде в жодне порівняння з тим, як жили ті самі США у Другу світову, хоча війни не було на їхній території: жорсткі обмеження, карткова система і навіть громадські городи замість парків;

ті хто в тилу зараз можуть самі визначати рівень своєї залученості до опору, держава примусово нікого до цього не забов'язує;

тому й цей тягар співставний зі звичайною економічною кризою;

але уявіть, що західний виборець проголосував за лідерів, які зменшать підтримку України. От тоді українському тилу доведеться справді стати тилом країни, що воює;

український тил є таким зараз тому, що за війну значною мірою платимо не ми. Але якщо хтось думає, що гірше не може бути – він помиляється;

якщо хтось сильно втомився від війни, йому слід пам'ятати про ці обставини й контекст.

Знаєте, що перше впадає в око, коли виїжджаєш до Європи після трьох з половиною років повномасштабної війни? А нічого. Між вулицями Києва та Варшави, Львова та Праги немає жодної візуальної різниці.

Так, спершу ти плутатимеш цивільну авіацію зі звуком ракети, що летить. Звикатимеш до того, що в Європі немає комендантської години. Але врешті реальність західних міст нічим не відрізняється від реальності багатьох українських. Відмінності виявляються тієї миті, коли починаєш говорити з людьми.

Тому що українці та поляки, українці та чехи переймаються різними речами. Але якщо хтось вирішить шукати відмінності в тому, як виглядають вулиці, він ризикує не виявити контрасту. І це, можливо, найголовніше враження від першої армійської відпустки.

Війна поділила українські міста на прифронтові та тилові. І поки першим доводиться жити в реаліях воєнного часу, другі, на щастя, можуть дозволити собі стикатися з війною лише зрідка. І цей комфорт тилової реальності – це лише нагадування, що з першого дня війни Україна не залишилася на самоті.

