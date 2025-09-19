Что теряет индустрия, когда не поддерживает дебютантов? Дело не только в личных историях, дело в рынке

Современное украинское кино уже доказало свою силу: наши фильмы побеждают в конкурсах Берлинале, Венеции, Локарно, получают национальные награды, выходят на стриминговые платформы. Но за каждым таким успехом стоят годы невидимого труда и чаще всего – одиночество на старте.

В Украине до сих пор отсутствует целостная система, которая поддерживала бы режиссеров, сценаристов и продюсеров в период между обучением и первой профессиональной реализацией. Этот момент – самый уязвимый в любой творческой профессии. И пока он остается "вне внимания" государства, индустрии и инвесторов, мы ежегодно теряем поколения потенциальных авторов.

Читайте также Тренд на вертикальные сериалы: как украинская Holywater заработала на них миллионы

Между кинематографическим образованием и "реальной" профессией – пропасть, которую нужно закрывать системно. Формально образовательных заведений много. Реально – очень немногие доходят до собственного фильма. Лишь около 20–25% студентов с режиссерским или сценарным дипломом доходят до реализованного дебютного проекта. Из них профессиональное продолжение получают единицы.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net