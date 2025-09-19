Как поддержать молодых режиссеров: дебют в кино в Украине
Современное украинское кино уже доказало свою силу: наши фильмы побеждают в конкурсах Берлинале, Венеции, Локарно, получают национальные награды, выходят на стриминговые платформы. Но за каждым таким успехом стоят годы невидимого труда и чаще всего – одиночество на старте.
В Украине до сих пор отсутствует целостная система, которая поддерживала бы режиссеров, сценаристов и продюсеров в период между обучением и первой профессиональной реализацией. Этот момент – самый уязвимый в любой творческой профессии. И пока он остается "вне внимания" государства, индустрии и инвесторов, мы ежегодно теряем поколения потенциальных авторов.
Между кинематографическим образованием и "реальной" профессией – пропасть, которую нужно закрывать системно. Формально образовательных заведений много. Реально – очень немногие доходят до собственного фильма. Лишь около 20–25% студентов с режиссерским или сценарным дипломом доходят до реализованного дебютного проекта. Из них профессиональное продолжение получают единицы.
