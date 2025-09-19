Як підтримати молодих режисерів: дебют у кіно в Україні
Сучасне українське кіно вже довело свою силу: наші фільми перемагають у конкурсах Берлінале, Венеції, Локарно, отримують національні нагороди, виходять на стримінгові платформи. Але за кожним таким успіхом стоять роки невидимої праці і найчастіше – самотність на старті.
В Україні й досі відсутня цілісна система, яка б підтримувала режисерів, сценаристів і продюсерів у період між навчанням і першою професійною реалізацією. Цей момент – найуразливіший у будь-якій творчій професії. І поки він залишається "поза увагою" держави, індустрії та інвесторів, ми щороку втрачаємо покоління потенційних авторів.
Між кінематографічною освітою та "реальною" професією – прірва, яку потрібно закривати системно. Формально освітніх закладів багато. Реально – дуже мало хто доходить до власне фільму. Лише близько 20–25% студентів з режисерським або сценарним дипломом доходять до реалізованого дебютного проєкту. З них професійне продовження отримують одиниці.
