Как уроки физкультуры развивают креативное мышление и помогают преодолеть лень

Как думаете, для чего в школе нужна физкультура? Чтобы ученики были здоровыми? И это тоже, но влияние спорта на жизнь и учебу учеников значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

Тренировка активирует мозг, способствует развитию креативности и повышению работоспособности. Последние нейрофизиологические исследования доказывают, что физическая активность напрямую связана с успешностью учебы.

Как именно — рассказывает кандидат биологических наук, доцент, соучредитель и руководитель исследовательского и образовательного направлений в компании Beehiveor Виктор Комаренко. 10 сентября он будет участником онлайн-конференции для всех причастных к физическому воспитанию школьников «Інновації тіловиховання».

Аргументов в пользу уроков физкультуры достаточно, но в школе к ним относятся легкомысленно. Эта школьная дисциплина сегодня чрезвычайно недооценена как учителями, так и родителями и учениками. Прежде всего потому, что оценки по физкультуре существенно не влияют на итоговые результаты в табеле. Впрочем, уроки физкультуры помогают ученикам не только поддерживать здоровье и хорошую форму, но и лучше учиться. Как именно? Например, способствуют более легкой адаптации в стрессовых ситуациях.

Как спорт помогает преодолеть стресс

Стресс — это реакция организма на что-то новое. Чем больше новизны, тем сильнее стресс-реакции. Ежедневно в школе ученики узнают много новой информации, получают новые знания и оказываются в стрессовых ситуациях, овладевая знаниями или из-за атмосферы в школе. Огромное количество контактов со сверстниками и учителями ожидаемо вызывает социальные конфликты.

Добавьте еще к этому авторитарную образовательную систему, где центром является учитель и все его должны слушаться. Огромное количество преподавателей злоупотребляет авторитарностью и является, с точки зрения учеников, источниками опасности, а не знаний.

Для детей важно научиться справляться со своими реакциями, контролировать импульсивное поведение. Уроки физкультуры могут усилить адаптационный потенциал учащихся и помочь легче пережить стрессовые условия в школе.

Стресс сопровождает человека на протяжении всей жизни, и более того, умеренные стрессы для нас полезны. В человеческом организме накапливается достаточно ресурсов, которые мы мобилизуем при взаимодействии со стрессорами, чтобы в большинстве случаев обеспечить адаптацию к ним.

Если же стрессорный фактор слишком мощный, то организму или же не хватает накопленных для адаптации ресурсов, или он не в состоянии эффективно их использовать. В результате поведение детей становится не соответствующим ситуации, проявляется чрезмерная агрессия, импульсивность или, наоборот, апатия. Дистресс распространен среди учеников, ведь в школе каждый день они имеют дело с чем-то новым. Школьная нагрузка и конфликты в коллективе в совокупности могут вызвать у учащихся болезненные физические и психические состояния.

Любое спортивные нагрузки — это контролируемый умеренный стресс. При такой физической активности организм каждый раз тренирует систему противострессовых взаимодействий: накапливает ресурсы, учится их эффективно перераспределять и применять для следующей встречи со стрессорами. Поэтому уроки физкультуры чрезвычайно важны, ведь они позволяют детям легче адаптироваться к условиям обучения и избавиться от симптомов стресс-реакций, которые они переживают едва ли не после каждого дня в школе.

Почему физкультура развивает творческое мышление

Во время физической активности наш мозг переходит в совершенно другой режим мышления и обработки информации. Когда человек настойчиво пытается решить какую-то сложную проблему или задачу, разбирает новый учебный материал, то в мозгу активируются центры, которые требуют сосредоточенности, волевых усилий и дополнительного внимания. На эти процессы нужно много ресурсов, но их не всегда хватает, особенно, когда надо оперировать большим объемом информации.

Вот почему ученики, решая сложные задачи и осваивая трудные темы, быстро устают. В этот момент очень важно переключиться на другой режим мышления, который активируется в том числе и физической активностью.

Как только школьники увлекутся на уроке физкультуры выполнением спортивных упражнений, в мозгу активируются дефолтные сети. Они работают тогда, когда нам кажется, что мы ни о чем не думаем. Эти нервные структуры способны одновременно и без чрезмерных затрат энергии обрабатывать огромные массивы информации. В этих нейросетях происходит сравнение новой информации с предыдущим опытом и уже приобретенными ранее знаниями. Таким образом мозг обеспечивает понимание нового материала или решения сложных задач, которые в условиях длительной концентрации внимания не могли быть эффективно усвоены.. Поэтому во время физической активности у детей рождаются инсайты: они вдруг понимают, как выполнять задания. Спорт, привлекая к обработке информации дефолтные сети мозга, провоцирует творческое, неординарное мышление.

Во время движения в мозг поступает большое количество крови и выделяются вещества, которые запускают образование новых сосудов. Чем больше сосудов, тем больше крови может поступить в мозг, а значит — и кислорода и глюкозы, которые необходимы мозговым центрам. Поэтому после физкультуры ученики на уроках работают эффективнее, ведь мозг имеет больше нужных ему ресурсов.

Кроме того, во время физической активности в мозге выделяются регуляторные белки, которые стимулируют образование новых нервных контактов — синапсов. Количество нервных контактов определяет количество информации, которое может усвоить и запомнить человек. Следовательно, регулярные уроки физкультуры могут еще и улучшить память и успеваемость учащихся в целом.

Как тренировки учат овладевать эмоциями и побеждать лень

Тренировки могут также помочь ребенку научиться контролировать эмоции. Умеренные нагрузки активируют когнитивные процессы в мозге, а интенсивные тренировки на выносливость стимулируют структуры, обеспечивающие контроль над эмоциональным состоянием и импульсивным поведением. Значительные физические нагрузки развивают у детей способность контролировать свое поведение и эмоции и предотвращают нежелательные реакции.

И напоследок: спорт помогает не только лучше мыслить, но и побороть лень. Почему люди ленятся? Мы чувствуем лень тогда, когда в лобных долях мозга снижается содержание дофамина. Он обеспечивает деятельность участков мозга, которые еще называют системой положительного подкрепления мозга или системой вознаграждения. Стоит отметить, что дофаминовая система мозга — система вознаграждения — напрямую связана с формированием мотивации. Таким образом, чтобы преодолеть лень, нужно увеличить содержание дофамина в мозге. Самый простой способ — выполнять спортивные упражнения. Причем занятие не должно быть очень интенсивным — достаточно умеренных тренировок и нагрузок. Они активируют работу мозговых структур, ответственных за выделение дофамина. Именно поэтому после тренировок или уроков физкультуры невольно повышается работоспособность и появляется желание что-то делать.

Разве все эти причины не являются достаточными для того, чтобы пересмотреть отношение к физкультуре в школе? Эти уроки должны быть не только направлены на поддержание физического здоровья, а прежде всего быть неотъемлемым элементом учебной школьной среды.

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