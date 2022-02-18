Как я стала на учет в военкомате. Опыт в Киеве

Ситуация с военной угрозой показала, что военная подготовка, даже обычная база, должна быть у каждого: как держать оружие, оказывать первую медицинскую помощь, воспитать в себе стрессоустойчивость.

В декабре 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины, существенно расширяющий список профессий и специальностей для военнообязанных женщин.

Читайте также

Но украинкам не стоит паниковать. После того как вы встали на военный учет – в армию вас никто не заберет. Вас могут призвать или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства только в военное время. В мирное время вас могут принять на военную службу только в добровольном порядке.

Я становилась на учет в Днепровском районном города Киева территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Теперь так называются военные комиссариаты.

Два дня проходила медкомиссию. Из документов требовались паспорт, идентификационный код, диплом о высшем образовании, справка с работы и фото.

Те, кто записывается в территориальную оборону, медкомиссию проходят довольно быстро и почти без очередей. Конечно, если не выявляют патологии.

Стандартное медобследование включает флюорографию (или как ее называют военные "флюшка"), кардиограмму, общий анализ крови и мочи. Это все стоит сделать в отдельной больнице, потому что в самом военном анализы не делают.

Я все сделала в государственной больнице бесплатно, зарегистрировалась через Helsi, потому что есть декларация с семейным врачом.

С результатами анализов вы проходите уже в военкомате терапевта, офтальмолога, хирурга, дерматолога, невропатолога, отоларинголога, психиатра, гинеколога и ждете удостоверения.

Лайфхак – на здоровье лучше не жаловаться, если ситуация не критична. Потому что застрянете еще на неделю.

Учитывая, что я становилась на учет еще и для того, чтобы пойти в терроборону, меня постоянно спрашивали: "Зачем вам это? На пулеметчицу идете?" И смешно, и грешно: о друзьях-мужчинах так не шутили и лишних вопросов не задавали. Будьте готовы, что вам будет немного неловко в такой атмосфере, но это тоже опыт.

Кроме военного учета для женщин, с 1 января 2022 года в соответствии с Законом Украины "Об основах национального сопротивления", в Украине заработала система территориальной обороны. Допустим, вы работник банка или медработник, и кроме постоянного места трудоустройства хотите пройти боевую подготовку, чтобы в любой момент быть готовым взять в руки оружие. Для этого следует заключить контракт на прохождение службы в военном резерве.

Терроборона только формируется и еще многие организационные вопросы не до конца налажены, но основа такова: в свободное от работы время, на выходных, вам нужно будет проходить обучение и на месяц выезжать "в поля", получая за это вознаграждение.

Я пока жду свою справку о несудимости, которую, кстати, можно теперь заказать в приложении Дія. После ее получения можно идти с результатами того же медосмотра, что уже проходили, становиться на учет и подписывать контракт.

В условиях обострения ситуации вокруг Украины все методы, которые объединяют общество и укрепляют нашу оборонную способность, хорошие.

Поэтому становитесь на учет, записывайтесь в терроборону и сохраняйте спокойствие.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.