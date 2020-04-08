Карантин запер всех по домам. Как пережить новые обстоятельства: пять правил

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", — так начинает свой роман "Анна Каренина" писатель Лев Толстой.

Теперь представьте на минутку, что герои этого романа волею судьбы или согласно введенным карантинным нормам должны оставаться дома. Наедине друг с другом. На месяц или дольше. Потому что никто не знает, когда это закончится и чем. Как думаете, в какой части романа несчастная Каренина бросилась бы под поезд? Да, тяжелый случай.

Что-то подобное происходит и сейчас. И речь даже не о "любви" или "нелюбви", просто многие пары вынужденно оказались дома. Вместе. В одно и то же время.

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То есть жили-то вместе и раньше, но, учитывая постоянную "занятость" и "важную работу", на общение, чуткость и проявление внимания друг к другу, детям, близким, времени не хватало. Так и привыкли. Все второпях, все на бегу.

Карантин замедлил время и изменил реакции. Первые эмоции — страх, растерянность, тревога. Как обезопасить себя и близких? Как совмещать работу с детьми дома? Как надолго карантин?

Состояние тотальной неопределенности.

Китайский опыт

В середине марта из Китая пришли новости, что эпидемия в стране пошла на спад. Все учреждения потихоньку возвращаются к нормальному режиму работы. В том числе и ЗАГСы, удивив всех информацией, что в стране зафиксирован рост числа разводов. Например, Лу Шиджжун, руководитель отдела регистрации браков Дачжоу, провинции Сичуань, рассказывает, что с 24 февраля более 300 пар подали заявление на развод и это чаще, чем обычно.

В тоже время в городе Сиань, провинция Шэньси, за день в одно из отделений загса поступило 14 заявок на развод, что превышает дневной лимит учреждения.

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А в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, около десяти пар каждый день подают на развод в местных загсах. И это в Китае, где испокон веков почиталась "семейная гармония".

Похоже, вынужденное заточение подрывает семейные устои и оголяет скрытые конфликты в отношениях. Наверное, нам пора задуматься о "мерах профилактики", дабы избежать китайского опыта.

Новый шанс и новые перспективы

Можно зависать на сериалах или наслаждаться книгами, а можно отлеживаться на диване, что раньше считалось непозволительным. Хорошо, когда работать можно прямо из дома. Еще как вариант — онлайн курсы, это ведь полезно, правда?

Но рано или поздно, придется оторваться от монитора и посмотреть вокруг — на тех, кто рядом и начать разговаривать, наконец.

Подумайте, а может, карантин — это знак?

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Все приостановились, потому что слишком разогнались… Нет времени на детей, на близких, на радость и смех. Фраза "мне некогда" стала мегапопулярной и объясняющей буквально все.

А если это шанс попробовать начать жить по-другому? Так, чтобы с любовью и радостью в каждой клеточке? Чтобы ощутить вкус весны и ароматного кофе за столиком с любимым человеком, и просто поговорить. Начать слушать и слышать. Шанс прочувствовать момент "здесь и сейчас", не заглядывая в призрачное будущее?

Простые правила "новой" жизни

Пришло время перестроиться и сместить акценты с поиска внешних удовольствий на внутренние.

1. Нет претензиям и обесцениванию

Прекращайте успокаивать друг друга и говорить, что "всем сейчас не ахти!" Бояться и тревожиться в этой ситуации нормально.

Не обесценивайте чувства и переживания партнера, не отмахивайтесь — ничего хорошего из этого не выйдет.

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Выслушайте, постарайтесь понять и поддержите. Возможно, удастся пошутить над сложившейся ситуацией – это точно не помешает.

Сложное время может, как объединить, так и разъединить. Постарайтесь оказаться по одну сторону баррикад, используйте просьбы вместо упреков, будьте внимательны.

Удивительно, но вы увидите, как одно это правило кардинально может изменить отношения.

2. Сколько людей, столько и мнений

Уважайте мнение своего партнера, даже если в корне не согласны с ним. Пандемии проходят, а люди остаются.

Иногда важно немного удерживать свои чувства — высказать всегда успеете. Сосчитайте в уме до десяти, успокойтесь, а затем перефразируйте резкую реакцию.

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Договаривайтесь, по-новому распределяйте обязанности по дому, создавайте новые правила.

Каждый раз в споре удостоверьтесь, что сможете выйти обратно из тех дверей, в которые так отчаянно сейчас рветесь.

3. Мой уголок — моя крепость

Даже если вы зажаты в условиях "однушки", договоритесь о личном пространстве и о личном времени для каждого. Обсудите, где чья "рабочая зона".

1–2 часа "для себя" в день каждому, особенно в семье с маленькими детьми — это необходимая мера для сохранения здоровых отношений.

4. Посмотреть друг на друга по-новому и заново влюбиться

А вы вообще знаете человека, с которым живете уже, возможно, много лет? Точно? И знаете кем он мечтал стать в детстве? А про его "идеальный день" помните, или просто не задумывались над этим?

Так вот, пора задуматься и поговорить:

Спросите друг друга о том, что вы больше всего цените в людях или не воспринимаете.

Расскажите о своей заветной мечте, а вдруг он/она мечтает о том же? Это же так здорово!

Что вы цените в любимом человеке больше всего? А изменения с годами замечаете? И о себе спросите — ведь только так можно узнать интересные подробности.

Расспросите о родителях и их истории — так вы лучше поймете и узнаете желания друг друга.

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А за что вы больше всего благодарны своей жизни? Эта тема нескончаема. Развивайте ее, философствуйте, посмотрите на человека напротив другими глазами и … заново влюбитесь.

5. Не в силах изменить ситуацию — измените свое отношение к ней

Это правило работает всегда и безотказно. Вы не властны отменить карантин? Отлично! Сделайте то, на что раньше не хватало времени и на что теперь вы точно можете повлиять.

Расчистите пространство, выбросите ненужное. Да! Хочешь чего-то нового в своей жизни — освободи для него место.

Просто начните, в конце концов, сортировать мусор — может так и планета быстрее очистится?

Позвоните родителям и подружке, с которой некогда было переговорить вот уже полгода, выведите детей на разговор "по душам".

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Да, пришло время сблизиться с детьми. Наконец-то вы можете ответить на все их милые вопросики, прочитать книгу, залежавшуюся на полке, вместе побаловаться, пообниматься и много-много разговаривать. О чем? Да все о том же: о счастье, внутренней красоте, доброте…

В действительности мир идеален. Просто люди пошли "не туда" (сверхпотребление, сверхудовольствия, сверхзанятость и сверхбезразличие), а потому и оказались далеко от главного. Любви, близости, мира в душе, уюта, добра, искренних разговоров.

От того, как мы пройдем это испытание сейчас, будет зависеть наше будущее. Только остановившись от бесконечной гонки, мы можем позволить себе задать самые важные в жизни вопросы и получить на них честные ответы.