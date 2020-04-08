Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2020, 15:03

Карантин запер всех по домам. Как пережить новые обстоятельства: пять правил

Карантин запер всех по домам. Как пережить новые обстоятельства: пять правил
психотерапевт, co-founder Студии корпоративной психологии 4 ID

Карантин замедлил время и изменил реакции. Пришло время перестроиться и сместить акценты с поиска внешних удовольствий на внутренние

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", — так начинает свой роман "Анна Каренина" писатель Лев Толстой.

Теперь представьте на минутку, что герои этого романа волею судьбы или согласно введенным карантинным нормам должны оставаться дома. Наедине друг с другом. На месяц или дольше. Потому что никто не знает, когда это закончится и чем. Как думаете, в какой части романа несчастная Каренина бросилась бы под поезд? Да, тяжелый случай.

Что-то подобное происходит и сейчас. И речь даже не о "любви" или "нелюбви", просто многие пары вынужденно оказались дома. Вместе. В одно и то же время.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

То есть жили-то вместе и раньше, но, учитывая постоянную "занятость" и "важную работу", на общение, чуткость и проявление внимания друг к другу, детям, близким, времени не хватало. Так и привыкли. Все второпях, все на бегу.

Карантин замедлил время и изменил реакции. Первые эмоции — страх, растерянность, тревога. Как обезопасить себя и близких? Как совмещать работу с детьми дома? Как надолго карантин? 

Состояние тотальной неопределенности.

Китайский опыт

В середине марта из Китая пришли новости, что эпидемия в стране пошла на спад. Все учреждения потихоньку возвращаются к нормальному режиму работы. В том числе и ЗАГСы, удивив всех информацией, что в стране зафиксирован рост числа разводов. Например, Лу Шиджжун, руководитель отдела регистрации браков Дачжоу, провинции Сичуань, рассказывает, что с 24 февраля более 300 пар подали заявление на развод и это чаще, чем обычно.

В тоже время в городе Сиань, провинция Шэньси, за день в одно из отделений загса поступило 14 заявок на развод, что превышает дневной лимит учреждения.

Читайте также - Информационные вирусы в период пандемии. Как не стать переносчиком фейков

А в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, около десяти пар каждый день подают на развод в местных загсах. И это в Китае, где испокон веков почиталась "семейная гармония".

Похоже, вынужденное заточение подрывает семейные устои и оголяет скрытые конфликты в отношениях. Наверное, нам пора задуматься о "мерах профилактики", дабы избежать китайского опыта.

Новый шанс и новые перспективы

Можно зависать на сериалах или наслаждаться книгами, а можно отлеживаться на диване, что раньше считалось непозволительным. Хорошо, когда работать можно прямо из дома. Еще как вариант — онлайн курсы, это ведь полезно, правда? 

Но рано или поздно, придется оторваться от монитора и посмотреть вокруг — на тех, кто рядом и начать разговаривать, наконец.

Подумайте, а может, карантин — это знак?

Читайте также - У вас коронавирус или вы самоизолировались? Как получить помощь у государства

Все приостановились, потому что слишком разогнались… Нет времени на детей, на близких, на радость и смех. Фраза "мне некогда" стала мегапопулярной и объясняющей буквально все.

А если это шанс попробовать начать жить по-другому? Так, чтобы с любовью и радостью в каждой клеточке? Чтобы ощутить вкус весны и ароматного кофе за столиком с любимым человеком, и просто поговорить. Начать слушать и слышать. Шанс прочувствовать момент "здесь и сейчас", не заглядывая в призрачное будущее?

Простые правила "новой" жизни

Пришло время перестроиться и сместить акценты с поиска внешних удовольствий на внутренние. 

1. Нет претензиям и обесцениванию 

Прекращайте успокаивать друг друга и говорить, что "всем сейчас не ахти!" Бояться и тревожиться в этой ситуации нормально.

Не обесценивайте чувства и переживания партнера, не отмахивайтесь — ничего хорошего из этого не выйдет. 

Читайте также - На вас составили протокол за нарушения правил карантина? Не спорьте с полицией

Выслушайте, постарайтесь понять и поддержите. Возможно, удастся пошутить над сложившейся ситуацией – это точно не помешает.

Сложное время может, как объединить, так и разъединить. Постарайтесь оказаться по одну сторону баррикад, используйте просьбы вместо упреков, будьте внимательны.

Удивительно, но вы увидите, как одно это правило кардинально может изменить отношения.

2. Сколько людей, столько и мнений

Уважайте мнение своего партнера, даже если в корне не согласны с ним. Пандемии проходят, а люди остаются. 

Иногда важно немного удерживать свои чувства — высказать всегда успеете. Сосчитайте в уме до десяти, успокойтесь, а затем перефразируйте резкую реакцию. 

Читайте также - Запрет машин в столице, прогулок и самоизоляция. Поможет ли это от коронавируса?

Договаривайтесь, по-новому распределяйте обязанности по дому, создавайте новые правила. 

Каждый раз в споре удостоверьтесь, что сможете выйти обратно из тех дверей, в которые так отчаянно сейчас рветесь.

3. Мой уголок — моя крепость

Даже если вы зажаты в условиях "однушки", договоритесь о личном пространстве и о личном времени для каждого. Обсудите, где чья "рабочая зона". 

1–2 часа "для себя" в день каждому, особенно в семье с маленькими детьми — это необходимая мера для сохранения здоровых отношений.

4. Посмотреть друг на друга по-новому и заново влюбиться 

А вы вообще знаете человека, с которым живете уже, возможно, много лет? Точно? И знаете кем он мечтал стать в детстве? А про его "идеальный день" помните, или просто не задумывались над этим? 

Так вот, пора задуматься и поговорить:

  • Спросите друг друга о том, что вы больше всего цените в людях или не воспринимаете.
  • Расскажите о своей заветной мечте, а вдруг он/она мечтает о том же? Это же так здорово!
  • Что вы цените в любимом человеке больше всего? А изменения с годами замечаете? И о себе спросите — ведь только так можно узнать интересные подробности.
  • Расспросите о родителях и их истории — так вы лучше поймете и узнаете желания друг друга.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

А за что вы больше всего благодарны своей жизни? Эта тема нескончаема. Развивайте ее, философствуйте, посмотрите на человека напротив другими глазами и … заново влюбитесь.

5. Не в силах изменить ситуацию — измените свое отношение к ней

Это правило работает всегда и безотказно. Вы не властны отменить карантин? Отлично! Сделайте то, на что раньше не хватало времени и на что теперь вы точно можете повлиять. 

Расчистите пространство, выбросите ненужное. Да! Хочешь чего-то нового в своей жизни — освободи для него место. 

Просто начните, в конце концов, сортировать мусор — может так и планета быстрее очистится?

Позвоните родителям и подружке, с которой некогда было переговорить вот уже полгода, выведите детей на разговор "по душам".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Да, пришло время сблизиться с детьми. Наконец-то вы можете ответить на все их милые вопросики, прочитать книгу, залежавшуюся на полке, вместе побаловаться, пообниматься и много-много разговаривать. О чем? Да все о том же: о счастье, внутренней красоте, доброте…

В действительности мир идеален. Просто люди пошли "не туда" (сверхпотребление, сверхудовольствия, сверхзанятость и сверхбезразличие), а потому и оказались далеко от главного. Любви, близости, мира в душе, уюта, добра, искренних разговоров. 

От того, как мы пройдем это испытание сейчас, будет зависеть наше будущее. Только остановившись от бесконечной гонки, мы можем позволить себе задать самые важные в жизни вопросы и получить на них честные ответы.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: карантин, коронавирус, психологическое состояние
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Елена Макеева: Мое правило – все подвергать скептицизму, а потом уже анализу
Идеи и Кейсы Елена Макеева: Мое правило – все подвергать скептицизму, а потом уже анализу
Идеи и Кейсы
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 